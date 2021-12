Realme 9i, toutes les caractéristiques ainsi que son design dévoilés avant la présentation officielle

Alors que la marque tente de vendre autant de smartphones de la série 8 que possible à travers le monde, le fabricant realme devrait logiquement annoncer la suite qui n’est autre que la série 9 dont le realme 9i vient de faire l’objet d’une fuite détaillant toutes ses caractéristiques techniques, mais aussi son design. En voici tous les détails.

Alors que la commercialisation de la série 8 des realme bat son plein, il est temps de se tourner vers l’avenir et la future série de smartphones realme 9. Il se murmure qu’elle pourrait être composée du realme 9, du realme 9 Pro, du realme 9 Pro+ et du realme 9i. C’est ce dernier qui nous intéresse tout particulièrement aujourd’hui puisque plusieurs sources semblent confirmer les premières rumeurs sur ses caractéristiques techniques.

Fiche technique, une régression ?

L’actuel smartphone realme 8i dispose d’un écran LCD IPS de 6,6 pouces ce qui serait aussi le cas du realme 9i, mais avec une surface de 6,5 pouces. Mais tandis que l’écran du realme 8i est rafraîchit à 120 Hz ce qui est l’un de ses principaux avantages, le realme 9i serait limité à 90 Hz ce qui serait un retour en arrière. Le lecteur d’empreinte digitale serait installé sur le profil, comme sur le realme 8i. Le mobile embarquerait une puce Qualcomm Snapdragon 680 gravée en 6 nm compatible 4G. Il serait équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels accompagné d’un objectif secondaire de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un dernier capteur de 2 mégapixels. Rappelons que le realme 8i profite d’une configuration 50+2+2 mégapixels, sans capteur ultra grand-angle, un petit manque qui semble vouloir être corrigé sur le realme 9i. Pour les selfies, il faudrait compter sur un objectif de 32 mégapixels à l’avant (contre 16 mégapixels pour le realme 8i). Le smartphone pourrait être alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh.

Un mot sur le design envisagé pour le realme 9i

Concernant le design du realme 9i, des rendus réalistes ont été publiés par Steve Hemmerstoffer @OnLeaks déjà à l’origine de nombreuses publications similaires. Ils montrent à quoi pourrait bien ressembler le realme 9i. On peut notamment y voir à l’avant un écran plat avec un poinçon dans le coin supérieur à gauche. Les boutons de gestion du volume sont installés sur le profil de gauche tandis que la touche pour le mettre en veille et qui contient également le lecteur d’empreinte digitale est placée sur le profil droit. Sur la tranche inférieure, il y a un port audio jack, le connecteur USB-C et une grille pour le haut-parleur. Comme son prédécesseur, il aurait une coque à l’arrière en plastique.

Reste à savoir quand ce nouveau smartphone sera officiel, sur quels marchés et à quel prix ?