Noël : Les promos forfaits mobiles 40Go de RED by SFR, Prixtel et Bouygues Telecom

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile avec 40Go d'internet, jetez donc un œil aux forfaits sans engagement mis en avant par les opérateurs RED by SFR, Prixtel et Bouygues Telecom ! Ils sont soit à prix réduit la première année d'abonnement soit à prix cadeau sans condition de durée ! Retrouvez le détail de ces offres promotionnelles dans cet article.

RED by SFR : le forfait RED 40Go à 10€

RED by SFR a mis en avant depuis quelques jours déjà cinq forfaits en promotion, dont le forfait RED 40Go à 10€ par mois sans condition de durée ! Pour en profiter, il vous faudra souscrire au forfait RED avant ce lundi 13 décembre, minuit !

Avec ce dernier, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 40Go en France et utiliser jusqu'à 6Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne ainsi que les DOM. En ce qui concerne vos appels, SMS et MMS, vous aurez l'opportunité de profiter de l'illimité aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis ces dernières destinations. Notez que l'opérateur vous permet également d'appeler à votre guise depuis la Métropole vers les numéros des DOM, à l'exception de Mayotte.

Prixtel : de 20Go à 40Go dès 4,99€

Chez Prixtel, le forfait Le petit proposant de 20Go à 40Go d'internet bénéficie d'une réduction mensuelle de 5€ sur l'ensemble de ses paliers data la première année suivant la date de souscription ! Disponiblejusqu'au 14 décembre inclus, nous vous rappelons que le forfait Le petit est neutre en CO2.

Pour disposer de 40Go en France (troisième palier data), vous devrez vous acquitter de 9,99€ par mois - au lieu de 14,99€ pendant un an. Notez que l'opérateur prévoit cette réduction uniquement les 12 premiers mois, quelle que soit votre consommation de data. Lorsque vous voyagez dans l'Union européenne et les DOM, vous pourrez profiter de 10Go, dont l'usage sera déduit de votre enveloppe globale. Enfin, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer sans vous limiter depuis l'ensemble de ces destinations comme depuis la Métropole. Attention, les communications émises depuis cette zone vers les DOM ne sont pas comprises dans votre forfait Le petit.

Bouygues Telecom : la série spéciale B&You 40Go à 9,99€

De son côté, Bouygues Telecom vous propose de fêter Noël avant l'heure avec sa série spéciale 40Go à 9,99€ par mois ; tarif valable même après la première année d'abonnement !

L'opérateur vous fournit 40Go pour naviguer sur la toile en France ainsi que 6Go (inclus) pour rester connecté même lorsque vous séjournez en Europe ou encore dans les DOM. Avec cette série spéciale, vous pourrez par ailleurs communiquer autant que souhaité grâce à l'illimité depuis la France métropolitaine et les DOM comme depuis l’Europe. De plus, l'opérateur vous permet d'utiliser l'illimité également pour appeler et envoyer vos SMS depuis la Métropole vers les DOM.