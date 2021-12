Motorola Moto Edge X30, le premier smartphone au monde à embarquer le Snapdragon 8 Gen 1

Après la publication d’une affiche mentionnant la date de présentation du nouveau smartphone haut de gamme Motorola Edge X30, ce sont toutes les caractéristiques techniques de cet appareil qui sont désormais connues et dont voici tous les détails.

Xiaomi qui devrait officialiser sa série Xiaomi 12 en toute fin d’année, voire dans les premiers jours de 2022 et Samsung pourrait aussi présenter les Galaxy S22 qui en seront équipés. Finalement, c’est Motorola qui dégaine le premier avec le Edge X30.

Un écran AMOLED ultra réactif

Le nouveau smartphone Motorola Edge X30 s’appuie sur un large écran de 6,7 pouces plat embarquant une dalle 10 bits AMOLED et profitant d’une fréquence de rafraîchissement digne des smartphones gaming, soit 144 Hz ainsi qu’un taux d’échantillonnage de 576 Hz, là aussi coiffant même des téléphones dédiés aux jeux vidéo et proposant ainsi une excellente réactivité. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. Celui-ci est compatible HDR10+. L’appareil est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh capable de supporter la charge à 68 watts. Le mobile est certifié IP52 ce qui est plutôt indigne de son rang puisque tous les flagships proposent une étanchéité IP67 ou IP68.

Une configuration photo musclée et une variante avec caméra frontale sous l’écran

Le Motorola Moto Edge X30 profite d’une configuration photo musclée puisqu’elle s’appuie sur la présence de deux capteurs photo de 50 mégapixels, pratiques pour le grand-angle et un dernier objectif de 2 mégapixels, certainement pour optimiser les portraits. À l’avant, l’écran est percé pour accueillir un capteur de 60 mégapixels, soit l’un des plus importants jamais installé à cette place. Notez que le fabricant propose également une version avec une caméra sous l’écran. Le Moto Edge X30 a une épaisseur de 8,49 mm et un poids de 194 grammes. Comme le Motorola Edge20 et le Edge20 Pro, il profite de la fonction Ready For pour s’interfacer facilement avec un moniteur pour en faire une station de travail. Motorola a annoncé les prix des différentes déclinaisons.

Pour quels prix ?

Le Motorola Moto Edge X30 annoncé pour le marché chinois en version 8+128 Go sera disponible pour 3199 yuans soit l’équivalent de 445 € HT. Comptez sur un prix de 3399 yuans soit l’équivalent de 471 € HT pour la version 8+256 Go et pour avoir le modèle 12+256 Go, il faut compter sur un tarif de 3399 yuans soit l’équivalent de 500 € HT. La variante avec la caméra frontale sous l’écran est annoncée à 3999 yuans soit 555 € HT environ. Nous attendons maintenant une annonce pour la disponibilité et les tarifs pour le marché français.