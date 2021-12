Samsung Galaxy S21+ : il est moins cher de 160€ et Galaxy Buds offerts grâce à une offre de Noël exceptionnelle

Samsung nous gâte pour Noël avec des offres exceptionnelles sur les smartphones. Sur le site du constructeur vous trouverez le Samsung Galaxy S21+ moins cher de 160€ grâce à une remise immédiate ! Et comme c’est bientôt Noël, Samsung vous offre en plus une paire de Galaxy Buds. Attention, les stocks vont être très limités. Alors découvrez dès maintenant comment en profiter !

Une offre incroyable fait chuter le prix du Samsung Galaxy S21+ pour Noël

Après vous avoir présenté la promotion incroyable concernant le Samsung Galaxy S20 FE, c’est au tour du Samsung Galaxy S21+ de voir son prix chuter de 160€. Grâce à une remise immédiate de 160€, le prix du Galaxy S21+ passe de 1059€ à 899€ seulement ! Cette offre est ouverte à tous sans aucune condition et est valable jusqu’au 26 décembre. Un smartphone Samsung premium à ce prix là, c’est du jamais vu. Les stocks sont très limités, d’ailleurs la version classique du S21 est déjà en rupture de stock sur le site de Samsung.

Le cadeau ne s’arrête pas là, car le constructeur a choisi d’aller encore plus loin pour Noël et de vous offrir en plus une paire de Galaxy Buds2. Jusqu’au 14 décembre prochain, pour tout achat d’un S21, S21+ ou S21 Ultra une paire d’écouteurs sans fil vous sera offerte. Pour en profiter, il suffit simplement de sélectionner la couleur de votre choix sur la page cadeau.

Il s’agit du tarif pour le Galaxy S21+ avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Il est disponible en 5 coloris : violet, noir, gris, rose ou rouge.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra bénéficie lui aussi d’une remise de 160€

Tout comme le Galaxy S21+, le Samsung Galaxy S21 Ultra profite de l’offre de Noël Samsung pour voir son prix chuter. Il bénéficie également d’une remise immédiate de 160€ qui fait passer son prix de 1259€ à 1099€. Le S21 Ultra est le smartphone le plus haut de gamme du constructeur. Il est rarement en promotion depuis sa sortie. C’est le bon moment pour se faire plaisir pour cette fin d’année 2021. L’offre est disponible jusqu’au 26 décembre dans la limite des stocks disponibles.

En achetant le Samsung Galaxy S221 Ultra sur le site de Samsung, vous pourrez profiter du cadeau du moment à savoir une paire de Galaxy Buds à 0€ seulement. Ces écouteurs sans fil sont normalement vendus au prix de 149€. Pour tout achat avant le 14 décembre, ils seront gratuits !