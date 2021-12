Oppo Reno6 Pro : il est à prix cassé chez Fnac grâce à 100€ de remise immédiate

Envie d’un smartphone premium pour Noël ? La promotion qui fait chuter le prix de l’Oppo Reno6 chez Fnac devrait vous ravir ! Avec une remise immédiate de 100€ ce smartphone haut de gamme devient plus accessible que jamais. La livraison avant Noël est encore garantie !

L’Oppo Reno6 Pro est 100€ moins cher Fnac pour Noël

Avec Noël qui approche à grand pas, nous continuons de découvrir de très belles promotions sur les smartphones chez de nombreuses enseignes. Aujourd’hui, direction l’enseigne Fnac pour profiter d’une remise incroyable sur le smartphone haut de gamme d’Oppo, le Reno 6 Pro. Pour les fêtes de fin d’année, il est 100€ moins cher qu’habituellement. Ainsi, vous pouvez l’acheter à 699€ au lieu de 799€.

En le commandant dès maintenant, l’enseigne garantie encore une livraison avant Noël. Le retrait en magasin est aussi disponible. De plus, si vous le souhaitez un paiement en plusieurs fois est également possible. Cela devrait grandement soulager votre budget de décembre.

Oppo Reno6 Pro : un smartphone haut de gamme en promotion

Le Reno6 Pro, nouveau smartphone d’Oppo est arrivé le 9 septembre 2021, avec des arguments complètement dingues comme sa compatibilité 5G, son processeur ultra performant, son écran haute qualité, son autonomie longue durée et son appareil photo. Quelles sont donc les caractéristiques phares du Reno6 Pro ?

Le Reno6 Pro a un poids de 188 g et mesure 160,8 x 72,5 x 7,99 mm. Le smartphone Reno6 Pro est équipé d'un écran de 6,55 pouces de diagonale et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreintes digitales.

Son processeur Qualcomm Snapdragon 870 est appuyé par une RAM de 12 Go et un espace de stockage de 256 Go. Du point de vue de la connectivité et du réseau, le mobile possède la LTE 4G, le HSPA 3G+, le GSM 2G et la 5G ainsi que le wifi Wi-Fi 5 (ax). L'appareil est livré sous Android 11. Sa batterie de 4 500 mAh de capacité est compatible avec la charge rapide.

Pour tout ce qui est photos et vidéos, quatre objectifs sont présents sur le Reno6 Pro. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 50 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, l'objectif avant est doté de 32 Mpx de résolution. Le Reno6 Pro vous permettra également de capturer des vidéos en 4K@60 IPS.