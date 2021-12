Xiaomi Redmi Note 9 Pro : smartphone + Mi Band 5 avec une remise immédiate de 80€

Avec un budget d’environ 200€, il est tout à fait possible grâce aux promotions de Noël de trouver le smartphone de vos rêves. L’enseigne Boulanger propose un pack avec le Xiaomi Redmi Note 9 Pro ainsi qu’un bracelet connecté Mi Band 5 pour 219€ seulement ! Découvrez dès maintenant comment économiser 80€ sur votre futur Redmi Note 9 Pro.

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro et la Mi Band 5 à 219€ au lieu de 299€

Mercredi, nous vous avons présenté une promotion incroyable concernant le Xiaomi Redmi 10 disponible à moins de 160€. Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir une autre promotion qui concerne cette fois le Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Il est proposé dans un pack très avantageux chez Boulanger. Pour 219€ au lieu de 299€, vous pourrez vous offrir le Redmi Note 9 Pro ainsi qu’un bracelet connecté Mi Band 5. Economisez ainsi 80€ de façon immédiate sur votre achat. Le smartphone seul est vendu 219€ alors c’est comme-ci avec cette offre la Mi Band 5 vous était offerte.

Le Xiaomi présenté ici est doté d’un espace de stockage de 128 Go et de 6 Go de RAM. Il est de couleur verte. Vous pouvez en plus bénéficier d’une livraison gratuite à domicile ou du retrait en magasin. A vous de choisir !

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 9 Pro à 219€

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro pèse 199 g et a pour dimensions 162,3 x7,2x8,9mm. Un port jack et un port type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Cet appareil est compatible avec les cartes Nano. Au niveau de l'écran, le smartphone Redmi Note 9 Pro est équipé d'une dalle LCD avec une diagonale de 6,53 pouces, 2340 X 1080 px de définition et 60 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Voici quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : le Redmi Note 9 Pro embarque quatre objectifs à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 48 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.79. L'objectif frontal intègre, lui, 16 Mpx de résolution. Sur le plan des clips vidéo, le portable est capable de capturer en 4K.

Sa puce Helio G85 est appuyée par une RAM de 6 Go. Le mobile propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2 GHz. L'appareil utilise Android 10 Q. Pour charger votre portable à tout moment, tirez parti de la charge rapide 18 W. Ce smartphone est doté d'une batterie d'une capacité de 5 020 mAh.