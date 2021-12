Forfait mobile : deux promos 200Go à 10€ par mois, laquelle choisir ?

Et si vous changiez d'offre pour passer à un forfait mobile avec maxi data à prix cassés ? Nous avons mis face à face pour vous deux des meilleurs super bons plans disponibles sur le marché : à vous de faire un choix ! Quel opérateur allez-vous choisir ? Prixtel ou Syma Mobile ? Voici quelques informations qui vous aideront à les départager !

L'abonnement mobile 4G de Syma Mobile

Vous êtes à l'affût d'un forfait mobile avec maxi data ? Nous vous avons trouvé un super bon plan qui ne vous laissera pas sur votre faim ! Rendez-vous chez Syma Mobile pour bénéficier de cette promotion. Le tarif de l'offre mobile Syma Mobile 200 Go ? À peine 9,90 €/mois au lieu de 22,90 €/mois sans condition de durée, pour un max d'avantages !

Si cet abonnement de téléphone 4G vous convainc, vous profiterez de 200 Go de data en métropole dont 6Go sont valables en Europe et DOM. Cette offre mobile sans engagement inclut également des appels, SMS et MMS illimités, et ce, en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. Vous disposerez aussi des appels à volonté vers 100 destinations et les mobiles européens.

Cette offre fonctionne sur le réseau 4G de SFR, vous pourrez par ailleurs bénéficier de la 5G avec ce forfait en ajoutant 5€ par mois.

Le maxi forfait de Prixtel à 9,99 €/mois

Avec son abonnement de téléphone, Prixtel a vraiment assuré ! Jusqu'au 28 décembre, l'offre mobile Prixtel 200 Go est disponible au très bon prix de 9,99 €/mois pendant 12 mois, après quoi vous repasserez sur le prix habituel de 15,99 €/mois.

Avec ses 200 Go de data, vous pourrez profiter de toutes vos applications préférées et de l'internet sur votre Smartphone sans aucune contrainte. Cette offre mobile sans engagement comprend en plus, 15 Go d'internet depuis l'Outre-Mer et depuis toute l'UE. Si vous optez pour ce forfait de téléphone 4G+, vous pourrez appeler et d'envoyer des SMS/MMS en illimité en France métropolitaine, depuis les DOM et depuis l'Union européenne.