Quel forfait 5G à moins de 15€ choisir pour profiter de votre nouveau Smartphone 5G ?

Vous avez reçu un nouveau smartphone 5G pour Noël ? Parfait ! Cependant, afin de profiter pleinement de votre nouveau bijou et des débits exceptionnellement rapides de la 5G, il vous faut maintenant un forfait compatible. La bonne nouvelle, c’est que vous n’êtes pas obligé de vous ruiner pour ça. La preuve avec ces trois forfaits 5G en promo à pas plus de 15 €/mois chacun.

Le forfait 50 Go de La Poste Mobile avec la 5G à 14,99 €/mois

Jusqu’au 15 janvier 2022, La Poste Mobile vous offre gratuitement l’option 5G (5 €/mois normalement) sur son forfait de 50 Go. Pour un peu moins de 15 €/mois, vous pourrez donc profiter de la 5G sur votre nouveau smartphone via la couverture réseau de l’opérateur SFR.

Le volume mensuel alloué peut être complété si nécessaire, avec des recharges.

En plus de la connexion Internet, ce forfait pas cher couvre également en illimité :

Vos appels vers les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM,

Vos SMS vers tous les réseaux de France métropolitaine et des DOM et vos MMS vers les numéros de France métropolitaine.

Pour vos besoins en connexion internet à l’étranger (UE et DOM), vous disposez chaque mois, de 10 Go (déduits du volume initial), ainsi que de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers l’UE, les DOM et vers la France métropolitaine.

Chez SYMA Mobile : 200 Go en 5G à 14,90 €/mois

Prolongée jusqu’au 28 décembre à 23h59, la promo de fin d’année de SYMA Mobile vous offre la possibilité de souscrire un forfait maxi en 5G pour seulement 14,90 €/mois, sans changement de tarif, même après un an.

Pour en profiter, choisissez le forfait Le Neuf à 9,90 €/mois et ajoutez l’option 5G (5 €/mois) en supplément. Vous pourrez ainsi bénéficier chaque mois de :

200 Go en 5G utilisables en France métropolitaine via le réseau de l’opérateur SFR,

utilisables en France métropolitaine via le réseau de l’opérateur SFR, L’illimité pour vos appels (fixes et mobiles), SMS et MMS vers les réseaux de toute la France (métropole et DOM inclus),

L’illimité pour vos appels vers les fixes de plus de 100 destinations et vers les mobiles de tous les pays de l’UE.

Ce forfait sans engagement vous accompagne également lors de vos déplacements à l’intérieur de la zone UE (Liechtenstein, Islande et Norvège inclus) ainsi que dans les DOM, avec 6 Go de data utilisables chaque mois dans ces destinations. Depuis ces zones, vous bénéficiez également de l’illimité pour vos appels et SMS/MMS vers toute l’Europe (France y compris) et les DOM.

200 Go à 14,99 €/mois pendant la première année chez Prixtel

Prolongée elle aussi jusqu’au 28 décembre (inclus), la promo Prixtel permet de profiter de la 5G grâce au forfait Le Géant, avec l’option 5G en supplément. Pour une consommation maximale de 200 Go le mois (premier palier), cette offre vous reviendra donc à 14,99 €/mois pendant les 12 premiers mois, puis 20,99 €/mois.

Sur ce palier de facturation, le forfait inclut donc :