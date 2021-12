ALERTE ! Les promos forfaits mobiles B&You et RED by SFR se terminent ce soir à minuit !

Si vous n'aviez pas encore craqué pour les offres promotionnelles mises en avant par RED by SFR et Bouygues Telecom, vous avez jusqu'à ce soir, 23h59, pour le faire ! De 100Mo à 130Go d'internet, sans engagement, des tarifs attractifs sans condition de durée... Nous vous les présentons en détail dans cet article.

RED by SFR et ses forfaits RED : de 200Mo à 130Go

Chez RED by SFR, vous pouvez profiter - encore jusqu'à ce soir - de cinq forfaits à prix cadeau, valable même après la première année d'abonnement ! De 200Mo à 130Go d'internet, l'opérateur vous offre une large gamme de forfait mobile sans engagement afin de pouvoir choisir celui qui vous convient le mieux.

À ce propos, quelle que soit l'offre que vous sélectionnerez, vous aurez l'opportunité de communiquer à votre guise aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer ! Plus exactement, vous pourrez utiliser l'illimité comme suit :

depuis la Métropole : appels illimités vers les numéros métropolitains et des DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains

depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains, des DOM et de l'UE

En termes de choix, vous pouvez opter pour le forfait RED 200Mo qui coûte la somme de 5€ par mois. Ce forfait vous permettra d'utiliser votre enveloppe data en France comme à l'étranger (UE/DOM).

Pour bénéficier davantage de data, quatre offres vous sont proposées :

10€/mois : 40Go en France + 7Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 13€/mois : 70Go en France + 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 15€/mois : 100Go en France + 14Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 19€/mois : 130Go en France + 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Avec ce dernier forfait, vous avez l'opportunité de profiter de la 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois ! Vous paierez alors la somme de 24€ par mois et disposerez de 130Go en 5G depuis la France et de 15Go lorsque vous séjournez dans l'Union européenne - DOM inclus.

Bouygues Telecom et ses séries spéciales B&You : de 100Mo à 130Go

Bouygues Telecom met également en avant cinq offres mobiles avec de 100Mo à 130Go d'internet et dont le tarif reste préférentiel sans condition de durée !

L'opérateur prévoit l'illimité pour que vous puissiez appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble en France métropolitaine, mais également depuis l’Europe et les DOM. Notez que depuis la France, vous pourrez également bénéficier de l'illimité pour les appels et SMS émis en direction des DOM !

En ce qui concerne les séries spéciales B&You encore disponibles jusqu'à ce soir, vous pouvez opter pour les offres suivantes :

4,99€/mois : 100Mo partout en Europe + service B.tv gratuit

partout en Europe + service B.tv gratuit 9,99€/mois : 40Go en France, dont 6Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 12,99€/mois : 70Go en France, dont 12Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 14,99€/mois : 100Go en France, dont 12Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 18,99€/mois : 130Go en France, dont 20Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

La série spéciale 5G est également disponible (jusqu'au 31 décembre inclus) et vous offrira 130Go en 5Go, dont 20Go utilisables depuis l’Europe et les DOM, pour la somme de 24,99€ par mois !