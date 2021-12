Forfait mobile : Les trois offres incroyables à prix garanti à vie expirent ce soir à minuit

Les promotions sur les forfaits mobile lancées pour Noël chez l'opérateur Syma Mobile, c'est bientôt terminé. Vous n'avez en effet plus que quelques heures pour profiter d'une offre exceptionnelle avec 40Go, 100Go ou 200Go de 4G à respectivement 4.90€, 8.90€ et 9.90€ par mois ! Profitez-en vite !

4,90 €/mois pour une offre mobile 4G !

Jusqu'à ce soir minuit, l'opérateur Syma Mobile vous offre une super opportunité de réduire le prix de votre forfait mobile et pas seulement la première année. Sa Série Limitée avec 40Go lancée pour Noël est effectivement affichée à seulement 4.90€, prix garantie à VIE. En optant pour ce forfait pas cher, les abonnés auront le droit de consommer 40Go sur le réseau 4G de SFR. De plus, 3 Go de data sont alloués en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande. Il inclut en plus des appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE.

100Go ou 200Go à moins de 10€

Pour les plus connectés, Syma Mobile vous propose deux autres séries spéciales sans engagement à moins de 10€ et sans condition de durée. Vous pourrez choisir avant le 28 décembre inclus l'une des propositions suivantes :

100Go de 4G à 8.90€ à VIE

200Go de 4G à 9.90€ à VIE

Que vous choisissez l'un ou l'autre, vous pourrez en plus appeler en illimité depuis la France, les DOM et l'Europe. Les SMS et MMS vous sont aussi offerts en illimité depuis ces mêmes zones. Autre avantage, les appels sont illimités depuis la France vers les fixes de 100 destinations et les mobiles européens. En voyage, en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande, Syma met à disposition 5Go avec l'offre 100Go et 6Go avec l'abonnement 200Go.

Avec ces deux forfaits connectés, vous avez la possibilité de passer à la 5G pour 5€ de plus par mois.