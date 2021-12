Où acheter l’iPhone 12 au meilleur prix depuis la sortie de l’iPhone 13 ?

Depuis la sortie de l’iPhone 13 en septembre dernier, le prix de l’iPhone 12 à chuté de façon considérable. Il est devenu beaucoup plus accessible et offre toujours des performances aussi remarquables. On va vous dévoiler aujourd’hui quelle enseigne le propose au meilleur tarif pour que vous puissiez faire des économies sur l’achat de votre futur smartphone Apple.

Achetez l’iPhone 12 au prix le plus bas en ce moment et profitez de -18% de réduction

Même si les smartphones Apple bénéficient de très peu de réduction par le constructeur, avec la sortie récente de l’iPhone 13, on constate avec joie que le prix de l’iPhone 12 est en chute libre chez de nombreuses enseignes. Après avoir consulté les sites de la majorité des marchands, sachez que c’est Rakuten qui propose l’iPhone 12 au meilleur prix. La version avec 64 Go de mémoire interne est affichée avec une remise immédiate de -18%. Ainsi, il est possible d’acheter un iPhone à 736.95€ au lieu de 908.90€.

En plus, la célèbre enseigne Rakuten vous propose une offre supplémentaire si vous devenez membre gratuitement du Club R. Vous recevrez 36.85€ après votre achat sur votre cagnotte. Somme que vous pourrez dépenser pour un prochain achat et qui est valable sur l’ensemble du site. Avec ce montant, vous allez pouvoir vous faire plaisir !

L’iPhone 12 : en promotion et toujours aussi performant

L'iPhone 12 est proposé à l'achat en six couleurs différentes (mauve, bleu, vert, RED, blanc et noir). Il pèse 162 g et mesure 146,7 x71, 5x7, 4 mm. L'iPhone 12, smartphone d'Apple, est équipé d'un écran OLED de 60 Hz de taux de rafraîchissement, d'une définition de 2532 X 1170 px et d'une diagonale de 6,10 pouces. À noter que l'écran est également enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un lecteur d'empreinte digitale.

Le mobile est doté d'un processeur A14 Bionic 6 cœurs épaulé par une RAM de 4 Go. Du côté de la connectivité et du réseau, l'appareil possède la 5G ainsi que le wifi Wi‑Fi 6. Le portable utilise IOS 14. Côté endurance, sa batterie a 2 942 mAh de capacité. Pour charger votre mobile en un rien de temps, ce smartphone dispose de la charge sans fil et de la charge rapide 18 W.

Trois modules photo sont présents sur l'iPhone 12, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal propose 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.6. Le second objectif arrière se caractérise, lui, par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2,4. Pour ce qui est de l'objectif avant, il intègre une résolution de 12 Mpx. Grâce à ce portable, vous pourrez réaliser vos vidéos en 4K HDR Dolby Vision. Cet appareil embarque par ailleurs un stabilisateur optique.