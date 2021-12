Découvrez le nouveau RED DEAL avec le Smartphone Vivo Y72 5G offert !

Vous l'attendiez ? Il est sorti ce matin chez RED by SFR ! Le nouveau RED DEAL vous offre le Vivo Y72 pour toute souscription au forfait 100Go à 15€ par mois ! Disponible jusqu'au 3 janvier inclus, nous vous le présentons en détail dans cet article.

Opération RED DEAL : le Vivo Y72 est offert

L'opérateur RED by SFR a mis en avant ce matin un tout nouveau RED DEAL vous permettant d'obtenir gratuitement le Vivo Y72 - d'une valeur de 269€ - à la seule condition de souscrire au forfait 100Go, offre mobile que nous vous détaillerons en seconde partie d'article.

Doté d'un écran de 6,58 pouces, le Vivo Y72 5G comporte une capacité de mémoire de 128Go afin de stocker vos photos et autres documents/médias en toute sérénité. De coloris noir, votre smartphone se verra expédié sous 24 à 48 heures et bénéficiera d'une garantie au cours des 24 premiers mois d'utilisation. De plus, vous avez l'opportunité de profiter d'une livraison gratuite si vous sélectionnez l'option point relais. Enfin, votre nouvelle carte SIM vous coûtera la somme de 1€, au lieu des 10€ généralement demandés.

Le forfait RED by SFR 100Go à 15€

Le forfait mobile associé à l'opération RED DEAL est le forfait 100Go, dont le tarif s'élève à 15€ par mois. Notez que pour bénéficier de cette offre promotionnelle, vous devrez vous engager pour une durée de 24 mois au minimum.

En ce qui concerne vos garanties, le forfait RED vous fournit 100Go d'internet en France et vous accompagne lorsque vous voyagez à l'étranger* en mettant à disposition 15Go supplémentaires !

Vous aurez également la possibilité de communiquer autant que vous le souhaitez aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne - DOM inclus - la Suisse et Andorre ! Lorsque vous vous trouvez au sein de la Métropole, vous pourrez également utiliser l'illimité pour appeler vers les numéros métropolitains, des DOM (hors Mayotte) et d'Amérique du Nord.

*Union européenne, DOM, Suisse, Andorre

