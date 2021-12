RED by SFR : nouvelles promotions à prix cassé sur ses forfaits mobiles

Nous dévoilons ici toutes les informations sur les nouveaux forfaits mobiles à petit prix de l'opérateur RED by SFR. Ces bonnes affaires pour tous les budgets et tous les profils sont disponibles jusqu'au 3 janvier inclus !

La petite formule avec l'essentiel

Si vous consommez très peu d'internet depuis votre mobile, cette offre à petit prix de l'opérateur RED by SFR devrait vous convenir. Proposé à seulement 4.99€ par mois et sans hausse de prix au bout de quelques mois, faites des économies dès 2022 sur votre abonnement mobile.

RED by SFR vous octroie avec ce forfait pas cher un volume Internet de 200 Mo par mois ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Ces services sont disponible en France mais aussi losque vous voyagerez en Europe et DOM.

30Go, 70Go, 100Go ou 130Go avec les forfaits illimités RED dès 10€

Le mini forfait RED 200Mo n'est pas adapté à vos besoins ? Pas de panique, RED by SFR propose quatre autres forfaits illimités avec des volumes Internet plus conséquent à prix canon. Tous sans engagement de durée et sans condition de durée.

Les services en matière de communications sont les mêmes avec ces quatre formules. Vous pourrez en effet appeler et échanger des SMS et MMS sans compter en France et en déplacement en UE et DOM.

En matière d'internet, vous avez le choix entre :

30Go en France et 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM à 10€ par mois

en France et 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM à 10€ par mois 70Go en métropple et 10Go valables en Europe et DOM à 13€ par mois

en métropple et 10Go valables en Europe et DOM à 13€ par mois 100Go dans l'hexagone et 12Go à consommer en voyage dans les DOM et Europe

dans l'hexagone et 12Go à consommer en voyage dans les DOM et Europe 130Go en France et 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Passez à la 5G avec le forfait RED 130Go

Si vous êtes en quête d'un abonnement mobile compatible 5G, RED by SFR propose un forfait 5G sans engagement à prix réduit. L'offre est effectivement disponible au prix de 24€ par mois au lieu de 30€. Ce forfait comprend 130 Go en France métropolitaine et 15 Go en Europe et DOM. De plus, si vous vous laissez convaincre par cette offre mobile, vous pourrez appeler et envoyer des SMS/MMS sans compter dans la métropole, depuis les DOM et depuis l'Union européenne.