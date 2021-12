OnePlus Nord 2 : à prix incroyable grâce à une remise immédiate de 120€ et une paire OnePlus Buds Z

Le pack, composé d’un smartphone OnePlus Nord 2 et d’une paire d’écouteur Buds Z, est à prix incroyable aujourd’hui chez Fnac. L’enseigne le propose avec une remise immédiate de 120€. Une belle économie pour se faire plaisir sans se ruiner. Découvrez tous les détails de cette promotion.

Le prix d’une OnePlus Nord 2 chute de -21% chez Fnac

Hier, nous vous présentions une promotion concernant le Samsung Gamlaxy A52s mais aujourd’hui si vous avez envie d’opter plutôt pour le tout dernier OnePlus Nord 2, nous vous conseillons de regarder l’offre promotionnelle présentée par l’enseigne Fnac. La version avec un espace de stockage de 256 Go profite d’une réduction de -21%. Pour 449€ au lieu de 569€, obtenez le smartphone OnePlus Nord 2 ainsi qu’une paire d’écouteur sans fil Bluetooth OnePlus Buds Z Edition Steven Harrington Blanc. Ces derniers sont vendus seuls au prix de 68.99€. Economisez au final 120€ en achetant ce pack chez Fnac.

En ce moment chez Fnac profitez également d’un abonnement offert de 4 mois à Deezer Premium ou Famille selon vos préférences. Un petit cadeau en plus qui fait plaisir et qui vous permettra de profiter très rapidement de vos OnePlus Buds Z.

OnePlus Nord 2 : un excellent smartphone en promotion

Le OnePlus Nord 2 5G est pèse 189 g et a pour dimensions 158.9 x73. 2x8. 25 mm. En ce qui concerne les connecteurs, il dispose d'un port USB Type-C 2.0. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM sur votre mobile. Le smartphone OnePlus Nord 2 5G est équipé d'un écran Amoled de 2400 X 1080 px de définition, d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz et de 6,43 pouces de diagonale. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales et de la reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Pour vos photos et vidéos, le Nord 2 5G propose quatre objectifs, trois modules arrière et un à l'avant pour prendre des selfies réussis. L'objectif principal intègre une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.88. Pour sa part, le deuxième objectif arrière possède une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.25. Le dernier objectif arrière se caractérise quant à lui par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. L'objectif frontal est doté, lui, de 32 Mpx de résolution. Le Nord 2 5G vous permettra également de capturer vos clips vidéo en 4k.

Son SoC MediaTek Dimensity 1200-AI est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz et est épaulé par une RAM de 8 Go. Du côté connectivité et réseau, l'appareil est équipé de la 5G ainsi que du wifi Wi-Fi 6. L'appareil utilise la version Android 11. La batterie est compatible avec la charge rapide. Côté endurance, sa batterie intègre une capacité de 4 500 mAh.