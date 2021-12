Samsung Galaxy A52s : il est au prix le plus bas grâce à un code promo exclusif

Le très réputé Samsung Galaxy A52s est en promotion et voit donc son prix chuter chez Rakuten. Aujourd’hui et aujourd’hui seulement, en plus de la remise immédiate de -19% affichée, vous pouvez faire baisser d’avantage son prix grâce à un code promo exclusif. Profitez d’une remise de 10€ supplémentaire. On vous explique tout de suite comment en profiter.

Les caractéristiques principales de l’excellent Samsung Galaxy A52s

Le Galaxy A52s 5G est disponible en quatre couleurs différentes : noir, blanc, lavande et menthe. Il pèse 189 g et a pour dimensions 159.9 x 75.1 x 8.4 mm. Sur le plan des connecteurs, il comprend un port jack et un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. Au niveau de l'écran, le smartphone Galaxy A52s 5G est doté d'une dalle Super Amoled avec 120 Hz de taux de rafraîchissement, une diagonale de 6,50 pouces et 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreintes digitales.

Pour ce qui est de l'appareil photo, le Galaxy A52s 5G propose cinq objectifs, quatre modules arrière et un module frontal pour prendre vos plus beaux selfies. L'objectif principal est doté d'une résolution de 64 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le deuxième objectif arrière se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière intègre, lui, une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière est doté quant à lui de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f2. 4. En ce qui concerne l'objectif avant, il possède une résolution de 32 Mpx. Ce mobile embarque un stabilisateur électronique. Le Galaxy A52s 5G vous permettra aussi d'enregistrer des clips vidéo en 4k.

Sa puce Snapdragon 778G est épaulée par une RAM de 6 Go. L'appareil est également équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. D'un point de vue réseau et connectivité, l'appareil possède la LTE 4G, le HSPA 3G+, le GSM 2G et la 5G ainsi que le wifi Wi-Fi 5. La version Android 11 est installée sur le portable. Côté endurance, ce smartphone est équipé d'une batterie d'une capacité de 4 500 mAh avec charge rapide 25 W.