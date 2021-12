Forfait mobile : Nouveaux super bons plans à prix garanti à vie

Nous dévoilons ici toutes les informations sur les nouveaux abonnements mobile à prix mini et pas seulement la première année. C'est le moment ou jamais de se ruer vers les bons plans choc de Syma Mobile.

Un mini forfait 4G avec 10Go à 4,90 €/mois, ça vous tente ?

En optant pour l'abonnement Syma Mobile 10 Go avant le 3 janvier, vous bénéficierez d'un prix imbattable de 4,90 €/mois au lieu de 7,90 €/mois sans condition de durée.

Avec ses 10 Go de data, cette offre mobile sans engagement va en convaincre quelques-uns. Les services offerts par cet abonnement de téléphone illimité incluent également 3 Go de data, et ce, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'UE. Par ailleurs, si vous vous laissez séduire par ce forfait de téléphone 4G, vous aurez tout le loisir d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS sans compter dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis toute l'Union européenne.

100Go de 4G = 9,90 €/mois à VIE

Avec son offre mobile, Syma Mobile n'a décidément pas fini de vous surprendre ! Le forfait 100 Go est disponible au tarif mini de 9,90 €/mois au lieu de 12,90 €/mois jusqu'au 3 janvier. Pas de tarif qui double au bout de quelques mois : cette promo est valable à vie !

Ses 100 Go de data en France métropolitaine vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité dans cette zone. En choisissant cette offre mobile 4G, vous pourrez profiter en plus de 6 Go de data depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE. De plus, avec ses appels, SMS et MMS illimités, cet abonnement sans engagement a tout pour vous convaincre.

150Go de 5G à 19,90 €/mois

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile compatible 5 G avec un max de data ? Nous vous avons trouvé une promotion qui ne vous laissera pas sur votre faim ! Ce super bon plan est à saisir chez Syma Mobile ! Le prix de l'offre mobile Syma Mobile 150 Go ? 19,90 €/mois au lieu de 22,90 €/mois, pour un max d'avantages ! Et ce n'est pas tout : ce super bon plan est valable sans condition de durée !

Avec ses 150 Go de data, cet abonnemen 5G va vous séduire. Par ailleurs, si cette offre mobile sans engagement vous convainc, vous pourrez profiter de 11 Go de data (inclus) depuis les DOM et depuis l'Union européenne. Ce forfait de téléphone illimité comprend en plus des appels, SMS et MMS illimités, et ce, en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE.