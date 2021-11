OnePlus 10 Pro, une fiche technique quasiment dévoilée bien avant sa présentation officielle

Il est encore tôt avant de penser à une présentation officielle de la prochaine série de smartphones haut de gamme OnePlus 10 dont le 10 Pro devrait être le fer de lance. Toutefois, de nombreuses rumeurs qui se veulent sérieuses pensent connaître une grande partie de sa fiche technique dont voici tous les détails.

Il n’est pas évident de savoir précisément quand est-ce que les prochains smartphones de la marque OnePlus seront officiellement présentés. En effet, certaines personnes avancent le fait que le constructeur pourrait annoncer ses téléphones mobiles pour le marché chinois dans un premier temps, peut-être courant janvier 2022 et ensuite, quelques mois plus tard, en mars ou avril 2022 rendre disponibles les nouveaux OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro à l’échelle internationale plutôt que de servir le monde entier dès le lancement.

Des photos de rendus réalistes

Toujours est-il qu’il reste un moment avec cette présentation officielle mais cela n’empêche pas certaines personnes d’avoir quelques informations sur ce qui pourrait bien être une fiche technique du modèle OnePlus 10 Pro qui commence sérieusement à se constituer. Le site Zouton a déjà publié des rendus réalistes du design de ce futur smartphone, présentant, au dos, un bloc optique qui est assez proche de celui du Samsung Galaxy S21 et de ses déclinaisons. On peut notamment y voir aussi la mention Hasselblad, partenaire de la marque chinoise depuis plusieurs mois maintenant afin de travailler sur le traitement d’image et à termes, c’était l’idée de départ, de proposer des optiques. Nous ne savons pas à quel niveau la collaboration sera pour ce modèle en particulier mais comptez sur nous pour poser la question le moment venu.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Il se murmure que le OnePlus 10 Pro pourrait embarquer une batterie capable de supporter la charge à 125 watts, ou plus exactement ses deux unités car pour accepter une telle puissance, il est nécessaire d’augmenter le nombre de module afin de pouvoir les alimenter simultanément pour une charge plus rapide et qui limite les surchauffes. Le OnePlus 10 Pro devrait logiquement, même rien n’est encore confirmé à ce jour, disposer d’une puce Qualcomm Snapdragon 898, si c’est bien son nom. Le chipset serait couplé à 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage au format USF 3.1. La partie caméra s’appuierait sur un module principal de 48 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels permettant de zoomer à 3,3x. Il pourrait utiliser un capteur de 32 mégapixels pour les selfies là où l’actuel OnePlus 9 Pro utilise un module de 16 mégapixels.