Xiaomi 12 contre Xiaomi Mi 11 : quelles sont les différences ?

Le nouveau smartphone haut de gamme Xiaomi 12 a été officiellement présenté pour le marché chinois. Avant qu’il ne débarque en France, voici quelles sont les différences exactes entre le Xiaomi Mi 11 et le Xiaomi 12.

Les nouveaux smartphones de la série 12 de Xiaomi ont été annoncés pour la Chine et ils devraient être prochainement présentés pour le marché français. D’ici là, nous vous proposons un comparatif entre les caractéristiques physiques, mais également techniques des Xiaomi 12 et de son prédécesseur, le Xiaomi Mi 11. Pour l’aspect du design, le Xiaomi 12 est plus compact que le Xiaomi Mi 11 puisqu’il propose une hauteur de 152,7 mm contre 164,3 mm, une largeur de 69,9 mm contre 74,6 mm. Son épaisseur est similaire puisqu’il fait 8,2 mm contre 8,1 mm pour le Xiaomi Mi 11. Plus petit, le Xiaomi 12 est aussi plus léger affichant 16 grammes de moins sur la balance. Ce dernier profite d’une coque en aluminium contre du verre et du métal pour le Xiaomi Mi 11. Nous verrons les coloris proposés par la marque pour le marché français, mais le Xiaomi 12 pour la Chine est annoncé en noir, bleu, vert ou mauve.

Un Xiaomi 12 bien plus compact que son prédécesseur

L’écran du Xiaomi 12 est logiquement plus petit que celui du Mi 11 au regard de ses mensurations. Effectivement, il mesure 6,28 pouces en diagonale contre 6,81 pouces pour le Mi 11 et il offre une définition moindre, de 1080x2400 pixels, comme la très grande majorité des smartphones alors que le Mi 11 propose un affichage sur 1440x3200 pixels, pour une meilleure lisibilité. La fréquence de rafraîchissement est identique : 120 Hz, mais aussi sur le taux d’échantillonnage : 480 Hz. L’écran est aussi compatible HDR10+ et Dolby Vision. Le pic de luminosité annoncé pour le 12 est de 1100 cd/m² contre 1500 cd/m² pour le Mi 11.

Une moindre capacité de batterie mais une charge plus rapide

Le Xiaomi 12 a une batterie légèrement moindre que celle du Mi 11 avec 4500 mAh contre 4600 mAh mais elle peut se charger un peu plus vite : 67 watts contre 50 watts en mode filaire. Les vitesses de chargement en mode sans fil ou inversé sont identiques. La connectivité l’est également ainsi que l’emplacement pour le lecteur d’empreinte digitale : sous l’écran.

La configuration photo est légèrement différente, le Mi 11 troquant son capteur principal de 108 mégapixels contre un 50 mégapixels. Les autres capteurs sont identiques, mais il y a tout de même un objectif de 32 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie contre un 20 mégapixels installé sur le Mi 11. Enfin, notez que ce dernier dispose d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 très performante, mais battue par la nouvelle génération de processeurs haut de gamme, avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.