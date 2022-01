Bon Plan : un smartphone Samsung Galaxy en promotion à 150€ seulement

Le bon plan du jour pour un smartphone Samsung Galaxy à moins de 150€ est proposé par l’enseigne Amazon. Après une remise immédiate de presque 18€, vous pouvez vous offrir le Samsung Galaxy A12 à 152€ seulement ! Découvrez vite comment profiter de ce bon plan avant qu’il ne disparaisse.

Le Samsung Galaxy A12 est en promotion à 152€ chez Amazon

Le deuxième bon plan du jour pour un smartphone pas cher, est signé Amazon. Si vous avez raté notre précédent bon plan présentant le Xiaomi Redmi Note 10 5G à moins de 200€, il n’est pas encore trop tard ! Mais si vous préférez Samsung à Xiaomi, la promotion concernant le Samsung Galaxy A12 devrait vous intéresser. Déjà très abordable, il est encore moins cher actuellement chez Amazon. Après une remise immédiate de presque 18€, son prix chute de 169.99€ à 152.14€ seulement. Un smartphone Samsung Galaxy à 150€, c’est assez incroyable !

Avec Amazon, votre Galaxy A12 vous sera livré gratuitement mais aussi très rapidement. En le commandant aujourd’hui vous pourriez être livré dès demain. Ce bon plan fait parti des « Amazon’s choice ». Il est donc recommandé et validé par Amazon. Vous pouvez réaliser votre achat en toute sécurité. De plus, ce produit obtient une note de 4.4/5 sur 300 évaluations faites par la communauté d’acheteurs. En cas de problème, le retour est gratuit. Encore une bonne raison de se laisser tenter par un nouveau smartphone Samsung.

Les performances et caractéristiques du Samsung Galaxy A12

Parmi les meilleurs smartphones à moins de 200€, retrouvez le Samsung Galaxy A12. Celui concerné par l’offre promotionnelle est de couleur noire. Il pèse 205 g et a pour dimensions 164 x 75.8 x 8.9 mm. Quant à la connectique, il comprend un port jack et un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Le Galaxy A12, smartphone de Samsung, intègre un écran LCD avec 60 Hz de taux de rafraîchissement, une diagonale de 6,50 pouces et une définition de 1600 X 720 px. À noter que l'écran est également équipé d'un lecteur d'empreinte digitale.

La puce est appuyée par une RAM de 4 Go. Ce SoC est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,35 GHz. Le modèle en promotion dispose d’un espace de stockage de 32 Go. Le mobile utilise la version Android 10 Q. Pour recharger votre portable en un rien de temps, profitez d'une charge rapide de 15 W. Côté endurance, la batterie de ce smartphone est dotée de 5 000 mAh de capacité.

Cinq modules photos sont présents sur le Galaxy A12, quatre modules arrière et un module frontal pour saisir vos plus beaux selfies. L'objectif principal a une résolution de 48 Mpx et une ouverture relative de f/2.0. Le deuxième objectif arrière est doté pour sa part de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le troisième objectif arrière propose 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière possède, lui, une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. L’objectif avant se caractérise quant à lui par une résolution de 8 Mpx. En ce qui concerne les clips vidéo, l'appareil est capable de filmer en 1080p.