Samsung Galaxy S21 FE 5G vs iPhone 13 mini : lequel acheter ?

Après plusieurs mois d’attente, le fameux Samsung Galaxy S21 FE 5G est maintenant disponible. Mais que vaut-il face à l’iPhone 13 mini ? Voici quelques éléments de réponse croisés qui devraient vous permettre d’y voir plus clair et de choisir entre ces deux téléphones mobiles.

Si vous aimez la couleur vous allez être servi puisque les deux smartphones comparés du jour proposent plusieurs déclinaisons. Ainsi, l’iPhone 13 mini est disponible en noir, blanc, bleu, rose ou rouge (RED Product) tandis que le Galaxy S21 FE 5G est proposé en noir, blanc, vert olive ou lavande. Des deux, c’est l’iPhone 13 mini qui est le plus fin et le plus léger avec 7,65 mm contre 7,9 mm et des poids de 141 grammes contre 177 grammes. Le mobile d’Apple sera donc plus agréable à porter dans une poche bien que le Samsung ne la déforme pas non plus, mais est tout de même plus grand. Il mesure 155,7 mm de haut contre seulement 131,5 mm pour l’iPhone 13 mini pour une largeur de 64,2 mm contre 74,5 mm pour le téléphone sud-coréen.

Lequel est le plus performant ?

Des deux, c’est l’iPhone 13 mini qui est le plus puissant puisqu’il utilise la puce Apple A15 Bionic qui offre de meilleures performances que le Snapdragon 888 de Qualcomm. Les deux sont exceptionnels et permettent d’utiliser les smartphones avec une fluidité déconcertante et une vélocité sans pareil. Aucune saccade ni aucun ralentissement n’est à constater, tout s’enchaîne avec une grande rapidité, ce qui est agréable au quotidien. Si les deux mobiles proposent un minimum de 128 Go, l’iPhone 13 mini est aussi proposé avec 256 ou 512 Go tandis que le Samsung s’arrête à 256 Go sans possibilité, pour l’un comme pour l’autre, d’insérer une carte mémoire de stockage pour aller plus loin. Tous les deux sont compatibles 5G et propose du Wi-Fi 6. Ils sont également Bluetooth et NFC, mais ne proposent pas de port audio jack pour brancher un casque. Il faut passer par une liaison sans fil ou un adaptateur USB-C. Les deux sont certifiés IP68 ce qui signifie qu’on peut les immerger sous l’eau pendant plusieurs minutes sans qu’ils ne subissent de dommages.

Quelle qualité d’affichage sur ces deux smartphones ?

Vu qu’il est plus grand, le Samsung Galaxy S21 FE 5G propose un écran de 6,4 pouces AMOLED HDR10+ 120 Hz 1080x2400 pixels alors que celui de l’iPhone 13 mini ne fait que 5,4 pouces HDR10 Dolby Vision, mais limité à 60 Hz ce qui est moins fluide qu’à 120 images par seconde notamment agréable lors du défilement de longues pages de sites Internet ou dans les jeux vidéo, par exemple. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. La batterie du Samsung fait 4500 mAh contre 2406 mAh pour celle de l’iPhone 13 mini qui ne propose pas de charge rapide. Ce n’est pas vraiment le cas non plus du Galaxy S21 FE 5G puisque limité à 25 watts, sans chargeur fourni, comme chez Apple, mais ce dernier propose la charge sans fil et inversée ce qui peut être pratique.

Enfin, pour la configuration photo, l’iPhone 13 mini est équipé de deux capteurs de 10 mégapixels chacun dont un est stabilisé. C’est aussi le cas sur le Samsung Galaxy S21 FE 5G, mais ajoute en plus un capteur de 8 mégapixels permettant de zoomer optiquement 3x ce que ne peut pas faire l’iPhone 13 mini. En outre, le Samsung propose des modes de photos ou de vidéo plus créatifs que ceux disponibles sur le mobile Apple.