Google Pixel 6 : grâce à un code promo, il est à prix cassé !

Si le dernier smartphone de Google, le Pixel 6 vous fait de l’œil, vous serez ravis d’apprendre qu’il est en promotion actuellement. Grâce à un code promo exclusif, vous pourrez l’acheter à 629€ sur la boutique Boulanger de Rakuten aujourd’hui. On vous explique tout de suite comment profiter de cette offre promotionnelle.

Le Google Pixel 6 est en promotion grâce à un code promo exclusif

Envie de vous faire plaisir avec le tout dernier Google Pixel 6 ? Bonne nouvelle aujourd’hui car il est possible de l’acheter en promotion. Grâce à un code promo découvert sur la boutique Boulanger du site de Rakuten, vous pourrez l’obtenir à 629€ seulement. En ajoutant le code CR20 dans votre panier au moment de l’achat, vous obtiendrez une remise immédiate de 20€. Ainsi, vous pouvez acheter le Pixel 6 à 629€ au lieu de 649€. Une petite réduction qui fait du bien en ce début d’année 2022.

En choisissant d’acheter votre Google Pixel 6 en promotion chez Rakuten, voici les quelques avantages dont vous pourrez bénéficier :

64.90€ offerts sur votre cagnotte pour votre prochain achat

sur votre cagnotte pour votre prochain achat Une livraison gratuite

Un achat réalisé en sécurité sur la boutique de l’enseigne Boulanger via Rakuten

sur la boutique de l’enseigne Boulanger via Rakuten Un paiement en plusieurs fois si vous le souhaitez à partir de 36.98€/mois

Ce code promo ne va certainement pas rester disponible très longtemps, alors ne tardez pas pour en profiter !

Google Pixel 6 : aussi performant que l’iPhone 13 ?

En lisant notre test du Google Pixel 6, vous découvrirez les performances et tous les détails de ce smartphone haut de gamme qui vient directement concurrencer l’iPhone 13. Le Pixel 6 proposé en promotion est noir carbone. Il pèse 207 g et mesure 158.6 x74. 8x8. 9 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre la poussière et l'eau. Pour ce qui est des connecteurs, il comprend un port USB Type-C 3.1. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Le smartphone Pixel 6 est doté d'un écran Oled de 90 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,40 pouces et de 2400 X 1080 px de définition.

Son SoC Google Tensor est appuyé par une RAM de 8 Go et un espace de stockage de 128 Go. Il est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz ainsi que d'une puce graphique. Sur le plan réseau et connectivité, l'appareil est équipé de la 5G ainsi que du wifi Wi-Fi 6. Le portable utilise Android 12. Du côté de l'endurance, sa batterie d'une capacité de 4 614 mAh se recharge avec la charge sans fil ou la charge rapide 30 W.

Le Pixel 6 possède trois modules photos, deux modules arrière et un à l'avant pour saisir vos plus beaux selfies. L'objectif principal intègre 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.85. Le second objectif arrière se caractérise, lui, par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Concernant l'objectif avant, il est doté d'une résolution de 8 Mpx. D'un point de vue des clips vidéo, le mobile peut filmer en 4K@60 IPS. Cet appareil embarque également un stabilisateur électronique.