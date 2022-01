Soldes smartphones : les meilleures promotions Samsung, Apple et Xiaomi

Le premier jour des soldes d’hiver 2022 est enfin arrivé ! Pour vous permettre de profiter des meilleures offres, nous vous proposons une sélection de smartphones Samsung, Xiaomi et Apple qui sont en soldes depuis ce matin. Découvrez où et à quel prix, vous allez pouvoir acheter le smartphone de vos rêves aujourd’hui ! Attention, les bons plans sont souvent synonymes de stocks très limités alors, n’hésitez pas trop longtemps si vous voulez bénéficier des meilleurs prix.

Soldes d’hiver 2022 : les meilleures offres Samsung

Avec le lancement des soldes d’hiver 2022, vous êtes à la recherche de la meilleure offre pour acheter un smartphone Samsung en soldes ? Bonne nouvelle, car nous vous avons sélectionné les meilleurs bons plans de ce premier jour de soldes. Quel que soit votre budget, vous trouverez votre bonheur parmi cette sélection.

Le Samsung Galaxy A52s est à 399€ au lieu de 459€ chez Fnac

L’excellent Samsung Galaxy A52s devient encore plus abordable pendant les soldes, car il profite d’une réduction de -13% chez Fnac pour l’occasion. Il est donc possible de l’acheter au prix de 399€ au lieu de 459€. Cette bonne affaire ne restera pas disponible très longtemps ! Il s’agit de la version 128 Go noire.

Le Samsung Galaxy S20 FE est en soldes à 449€ avec 110€ de remise chez Samsung

Envie du Samsung Galaxy S20 FE ? Pour l’acheter au meilleur prix et économiser 110€ immédiatement, rendez-vous dès maintenant sur le site de Samsung. Il est proposé au prix de 449€ au lieu de 599€. Il s’agit de la version 4G, avec 128 Go de stockage et est disponible en différents coloris.

Le Samsung Galaxy S21 est à 649€ au lieu de 859€ chez Boulanger

L’un des fleurons du constructeur Samsung, le Galaxy S21 est lui aussi en promotion pendant les soldes. Vous le trouverez chez Boulanger avec une remise immédiate de 210€. Une réduction aussi importante, c’est assez incroyable ! Vous pouvez donc acheter à 649€ au lieu de 859€, la version 128 Go du Galaxy S21.

Soldes d’hiver 2022 : les meilleures offres Xiaomi

Voici les trois offres incontournables de ce lancement des soldes d'hiver 2022 pour un smartphone Xiaomi vraiment pas cher !

Pack Xiaomi Redmi Note 9 Pro + Mi Smart Band 5 soldé à -43%

Envie d’un smartphone Xiaomi à petit prix ? C’est le moment idéal pour l’acheter en promotion. Chez Fnac, vous trouverez le Xiaomi Redmi Note 9 Pro + le bracelet connecté Mi Smart Band 5 à 199€ au lieu de 349€. Vous économisez ainsi 150€ immédiatement grâce aux soldes Fnac.

Le Xiaomi Redmi Note 10 est à 204€ au lieu de 279€

Parmi les smartphones Xiaomi en soldes, vous pouvez également trouver le Xiaomi Redmi Note 10 à 204.99€ au lieu de 279.98€ sur le site de Cdiscount. Connaissant le marchand, une remise immédiate de 74€ ne devrait pas être disponible très longtemps. Il s’agit ici du Redmi Note 10 5G avec un espace de stockage de 64 Go et de couleur grise.

Le Xiaomi Redmi Note 10s avec -13% de réduction

L’incontournable Xiaomi Redmi Note 10s est lui aussi en promotion. Avec -13% de réduction chez Amazon, son prix chute de 249€ à 216,01€. Une remise de presque 33€ sur un smartphone Xiaomi, c’est toujours très appréciable ! Il s’agit du prix du Redmi Note 10s 128 Go et de couleur grise.

Xiaomi Mi 11i 5G avec 180€ de remise immédiate

Avec un budget de moins 500€, vous pouvez vous offrir en ce moment le Xiaomi Mi 11i 5G car l’opérateur RED by SFR le propose à 499€ au lieu de 679€. Vous pouvez acheter le smartphone seul sans avoir besoin de souscrire à un forfait ou d’être déjà client RED. Il s’agit du prix de la version avec 256 Go et de couleur noire.

Soldes d’hiver 2022 : les meilleures offres Apple

Les iPhone d'Apple aussi sont en promotion pendant les soldes ! Voici les trois offres à ne pas louper aujourd'hui.

L’iPhone 13 en promotion à 829€ seulement

Le tout dernier iPhone 13 profite de cette période promotionnelle pour être à petit prix. Vous le trouverez sur le site de Rakuten à 844€ au lieu de 908.95€, soit une remise de -7%, ce qui est plutôt rare pour les smartphones Apple. Mais en ce premier jour de soldes, Rakuten propose un code promotionnel exclusif de 15€ pour 99€ d’achat. En appliquant le code RAKUTEN15, l'iPhone 13 ne vous coutera plus que 829€ ! Pour information, ce code est valable sur tout le site de Rakuten mais seulement aujourd’hui.

L’iPhone 12 à 756€ seulement

Pour un iPhone 12 au meilleur prix aujourd’hui, c’est encore chez Rakuten qu’il faut aller. Grâce à une remise de -19% plus le code promo RAKUTEN15, le prix de l’iPhone 12 passe de 959€ à 756€ seulement. Vite, il n’y en aura pas pour tout le monde !

L’iPhone 11 d’Apple à 589€ seulement

Même s’il ne s’agit pas du tout dernier smartphone d’Apple, l’iPhone 11 offre toujours de belles performances et une fiche technique de qualité pour un prix beaucoup plus abordable que celui de l'iPhone 13. Il est en promotion à 589€ au lieu de 689€ aujourd’hui chez Boulanger. Profitez d’une remise immédiate de 100€ !