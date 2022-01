Le smartphone gaming Red Magic 7 se présente sous Geekbench livrant des détails sur sa fiche technique

Le marché des smartphones gaming est toujours en croissance étant donné que plusieurs fabricants y souscrivent et que de plus en plus de personnes sont séduites par l’idée d’avoir un appareil qui soit extrêmement performant pour jouer sur mobile et agréable au quotidien. Après l’étonnant Red Magic 6s Pro et son dos semi-transparent, le futur Red Magic 7 vient d’être aperçu sous Geekbench, livrant ainsi des détails sur sa configuration. En voici tous les détails.

Ils ne sont pas très nombreux, mais ils arrivent à imposer leur puissance à travers des performances toujours plus poussées pour offrir un maximum de fluidité et d’ergonomie aux joueurs dont le nombre croît de mois en mois. Asus ROG Phone 5s Pro, Black Shark 4 Pro, Lenovo Legion Duel Phone 2 et Red Magic 6s Pro ou leur déclinaison sont donc parmi les prétendants à des parties endiablées. Le successeur du dernier mobile cité est actuellement en cours de développement et à ce titre vient d’être aperçu sous l’application de mesure de performances Geekbench. Cela nous permet d’en connaître certains détails avant sa potentielle présentation qui pourrait ne plus trop tarder. Une annonce pendant le MWC de Barcelone qui doit ouvrir ses portes fin février serait-elle prévue en ce sens ? La question reste entière, à date.

Que nous apprend la fiche de résultat de Geekbench ?

C’est donc le téléphone portable NX679J de la marque Nubia qui a été repéré dans les listes des résultats de Geekbench. Il a pu obtenir un score de 1219 pour les tests monocœur et de 3732 pour les évaluations multicœurs. Nous pouvons voir les détails des fréquences d’horloge des différents cœurs du processeur principal de l’appareil et elles correspondent à celles proposées par le nouveau chipset haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il est assez logique de trouver cette puce au sein d’un mobile qui se veut être l’un des plus performants du marché sous Android. Nous pouvons voir que le smartphone testé est équipé de 18 Go de mémoire vive ce qui est énorme et permet d’avoir un maximum de fluidité. Notez enfin que le téléphone portable sera animé par Android 12 et qu’il aura également une surcouche logicielle pour immerger le joueur dans l’univers gaming.

Les autres détails techniques connus

Ces informations provenant de Geekbench permettent de confirmer que le Red Magic 7 sera un appareil extrêmement performant voulant offrir un maximum de puissance à ses utilisateurs, dont les plus exigeants. Selon le site gsmarena.com qui tire ses informations des certifications chinoises TENAA sur les appareils électroniques, le smartphone pourrait profiter d’une batterie d’une capacité de 4400 mAh qui serait capable de supporter une charge à 165 watts ce qui en ferait l’un des mobiles se chargeant le plus rapidement au monde. Le Red Magic 7 est pressenti pour avoir un écran AMOLED de 6,8 pouces, comme les Red Magic 6, Red Magic 6 Pro et Red Magic 6s Pro affichant une définition de 1080x2400 pixels. Des versions pourraient proposer une capacité de stockage pouvant atteindre 512 Go tandis que le Red Magic 6s Pro peut monter jusqu’à 256 Go sans possibilité d’insérer une carte mémoire.