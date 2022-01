Soldes : les meilleures affaires avec le Samsung Galaxy A52s 5G, l'iPhone 12 mini et le Xiaomi 11Lite 5G NE

Actuellement, plusieurs smartphones profitent de remises intéressantes pour les soldes et c’est notamment le cas des Samsung Galaxy A52s 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE et de l’iPhone 12 mini. Mais entre ces téléphones portables, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider dans votre choix.

Si vous aimez la couleur, vous êtes servis puisque les trois smartphones comparés du jour sont déclinés en plusieurs coloris, ce qui est un peu l’affaire de chacun en matière de goût. Pour la partie purement dimensions et poids en poche, sachez que celui qui offre les mensurations les plus petites est l’iPhone 12 mini avec seulement 131,5 mm de haut contre 159,9 mm pour le Samsung Galaxy S52s 5G et 160 mm pour le Xiaomi 11 Lite 5G NE. Par contre, c’est ce dernier qui est le plus fin avec seulement 6,81 mm d’épaisseur sur le profil contre 7,4 mm pour le mobile d’Apple et 8,4 pour le Galaxy A52s 5G. Le mobile américain est également le plus léger avec 133 grammes contre 158 grammes pour le Xiaomi et 189 grammes pour le Samsung.

Lequel est le plus performant ?

L’iPhone 12 mini et le Samsung Galaxy A52s 5G sont étanches, ce qui n’est pas le cas du Xiaomi. Il dispose toutefois d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle afin de piloter des équipements audio et vidéo présents dans la maison ou lors de déplacements, par exemple. Pour les performances, l’iPhone 12 mini est bien au-dessus des deux autres avec sa puce A14 Bionic contre un chipset Snapdragon 778G installé sur les deux autres. Ils sont tous les trois compatibles 5G et seul le Samsung propose du Wi-Fi 5 lorsque le Xiaomi et l’Apple offre du Wi-Fi 6 ayant plus de portée et de débit. Les Xiaomi et Samsung disposent d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Ils sont tous NFC. Le Samsung propose un port audio jack pour brancher directement un casque.

L’écran, une question de fréquence de rafraîchissement

L’écran du Samsung Galaxy A52s 5G est remarquable dans le sens où il s’agit d’une dalle AMOLED sur 6,5 pouces, comme le Xiaomi, mais qu’il peut monter jusqu’à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz tandis que celui du fabricant chinois plafonne à 90 Hz et l’iPhone 12 mini est limité à 60 Hz, mais propose une compatibilité Dolby Vision et HDR10+ permettant ainsi de profiter de contenus vidéos aux réglages adaptés. L’écran du Xiaomi mesure 6,5 pouces, mais celui de l’iPhone 12 mini est plus petit avec seulement 5,4 pouces.

Pour l’autonomie, c’est le Samsung qui propose la batterie la plus endurante avec 4500 mAh contre 4250 mAh pour le Xiaomi, mais une charge plus rapide pour ce dernier tandis que la batterie de l’iPhone 12 mini fait 2227 mAh pour une charge lente.

Des photos plutôt réussies avec ces outils

Pour la partie photo, c’est l’iPhone 12 mini qui propose les plus beaux clichés avec ses deux capteurs de 12 mégapixels au dos. Notez la présence d’un capteur de 12 mégapixels aussi en façade pour se prendre en selfie. Ensuite, le Samsung offre des images réussies depuis son capteur principal de 64 mégapixels accompagné de son objectif grand-angle de 12 mégapixels et de ses deux autres capteurs de 5 mégapixels chacun. Un capteur de 32 mégapixels est disponible à l’avant pour se prendre en selfie. Enfin, le Xiaomi 11 Lite 5G NE profite d’un module de 64 mégapixels avec un capteur de 8 mégapixels pour les photos grand-angles et un dernier objectif de 5 mégapixels est là pour aider aux photos macro. Un capteur de 20 mégapixels est proposé en façade.