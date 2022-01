Le top 3 des forfaits mobiles à 5€ même après un an (3Go, 5Go ou 60Go)

Envie de réduire votre facture mobile ? C'est le moment de craquer pour l'une de ces promos à 5€ par mois et pas seulement la première année. Mais attention, ces trois bonnes affaires détaillées dans cet article sont valables pour une durée limitée !

Le super plan pour un forfait à 5€ par mois à VIE

L'opérateur Syma Mobie a sorti le grand jeu avec sa promotion 60Go à prix imbattable. Jusqu'au 17 janvier inclus, le forfait illimité avec 60Go de 4G est à seulement 4.90€ par mois. Le plus, c'est que le tarif ne doublera pas au bout de quelques mots, cette promotion est valable à VIE.

En optant pour cet abonnement mobile sans engagement, vous bénéficierez :

60Go de 4G sur le réseau SFR en France métropolitaine

3Go en itinérance (Union européenne, DOM, Islande, Liechtenstein et Norvège) décomptés du volume global

Appels illmités en France métropolitaine/DOM et en Europe

SMS/MMS à volonté en France métropolitaine/DOM et en Europe

Le mini forfait RED 5Go à 5€ par mois

L'offre RED by SFR à 5€ par mois sans condition de durée est disponible jusqu'au 17 janvier inclus.

Avec ce forfait pas cher, vous bénéficierez :

5 Go de data dans l'Hexagone

6 Go supplémentaires en Europe et DOM

SFR Wifi et usage modem inclus.

Appels, SMS/MMS sans compter en France, en Europe et DOM

NRJMobile : un abonnement de téléphone pour 4,99 €/mois

Vous êtes à la recherche d'un forfait pas cher avec l'essentiel sur le réseau Bouygues Telecom ? L'opérateur NRJ Mobile vous propose une offre à prix mini avec les appels, SMS et MMS illimités et 3 Go de 4G en France métropolitaine. Ces services sont aussi valables lorsque vous voyagerez en Europe et DOM. Cet abonnement mobile illimité est proposé sans condition de durée au super tarif de 4,99 €/mois au lieu de 7,99 €/mois jusqu'au 19 janvier.