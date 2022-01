Forfait mobile : Les meilleures promos des opérateurs mobiles pour les soldes !

Parmi tous les opérateurs du marché, Bouygues Telecom, Free Mobile, RED by SFR, Syma Mobile et Prixtel se sont démarqués ! Entre la promo Free Mobile 100Go à 10.99€, en passant par les forfaits 60Go et 200Go à moins de 10€ à VIE de Syma mobile ou encore les offres BIG RED et Very B&You et les offres écolos et flexibles de Prixtel, il y en a pour tous les goûts et budgets. Si vous attendiez les soldes pour changer de forfait mobile c'est le bon moment.

60Go à 4.90€ ou 200Go à 9.90€ : les deux promos à vie de Syma mobile

Ne passez pas à côté des promos Syma Mobile pour faire de belles économies tous les mois. Ce MVNO vous propose en effet deux forfaits pas chers à prix garanti à vie jusqu'au 17 janvier inclus. Ces deux offres mobiles sans engagement intègrent de beaux quotas internet et un max de services.

Vous avez le choix entre :

La promo 60Go à 4.90€ par mois à VIE

La promo 200Go à 9.90€ par mois à VIE

Que vous choisissez l'une ou l'autre, vous pourrez appeler en ilimité depuis la France métropolitaine/DOM et en Europe. Les SMS et MMS sont aussi à volonté depuis ces mêmes zones. En matière d'internet, vous pourrez donc consommer 60Go en France dont 3Go lorsque vous voyagerez en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande avec la première.

La seconde inclut quant à elle 200Go en France dont 6Go en Europe, DOM et en Europe, au Lichtenstein, en Norvége et en Islande. Vous pourrez aussi avec ce forfait utra connecté appeler en illimité vers les vers 100 destinations et les mobiles européens. La 5G est aussi disponible avec cette offre 200Go en ajoutant 5€ par mois.

Les trois forfaits flexibles et écolos à prix sacrifié de Prixtel

L'opérateur Prixtel solde également ses trois forfaits flexibles et écolos jusqu'au 18 janvier, En plus de proposer un tarif réduit pendant 1 an sur ses offres Le petit, Le grand et Le géant, ce MVNO a boosté les volumes internet de ces trois abonnements neutres en CO2. En optant pour un forfait Prixtel, vous ne payez que ce que vous consommez en matière d'internet.

L'offre Le petit de 40Go à 60Go à partir de 4.99€

Le forfait Le petit est disponible à partir de 4.99€ par mois pendant 1 an puis 9.99€. Cette offre flexible comprend les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM ainsi que 10Go d'internet en voyage (UE, DOM). Pour la data en France, les paliers sont les suivants :

jusqu'à 40Go à 4,99€ par mois pendant 1 an puis 9,99€

pendant 1 an puis 9,99€ de 40Go à 50Go à 7,99€ par mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 50Go à 60Go à 9,99€ par mois pendant 1 an puis 14,99€

L'offre Le grand de 100Go à 140Go à partir de 6.99€ par mois

La formule Le grand est en promotion dès 6.99€ par mois pendant 1 an. Elle offre aussi l'illimité pour les appels, SMS et MMS en France ainsi que lors de vos déplacements en Europe et DOM. 20Go sont autorisés en voyage (UE et DOM). Pour les usages Web en France, Prixtel applique les niveaux suivants :

jusqu'à 100Go à 6,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 100Go à 120Go à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 120Go à 140Go 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

L'offre Le géant de 200Go à 260Go à partir de 9.99€ par mois

Le troisième abonnement Le géant de Prixtel offre encore plus de gigas tous les mois dès 9.99€ par mois pendant 1 an. Vous disposerez aussi des communications illimités en métropole et en Europe et DOM. Le volume internet alloué en Europe et DOM est de 20Go. Concernant les données mobiles en France, les seuils sont les suivants :

jusqu'à 200Go à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 200Go à 230Go à 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

pendant 1 an puis 18,99€ de 230Go à 260Go à 15,99€/mois pendant 1 an puis 21,99€

Les promos BIG RED de 5Go à 200Go dès 5€ par mois

Chez RED by SFR, quatre forfaits illimités à prix canon et pas seulement la première année sont disponibles dans le cadre du BIG RED. Pour profiter de l'une des ces offres, vous avez jusqu'au 17 janvier inclus. De 5Go à 200Go dès 5€ par mois, voici les bonnes affaires signées RED by SFR :

5€/ mois : 5Go en France + 6Go en Europe et DOM

10€/mois : 40Go en France + 7Go en Europe et DOM

13€/mois : 100Go en France + 14Go en Europe et DOM

15€/mois : 200Go en France + 17Go en Europe et DOM

En ce qui concerne les communications, vous aurez dans tous les la possibilité d'appeler et d'échanger des SMS et MMS sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne et DOM.

Les trois méga forfaits Very B&You de Bouygues Telecom

Les offres Very B&You sont de retour pour les soldes chez Bouygues Telecom avec trois forfaits maxi data à prix cassés même après un an. Vous avez jusqu'au 17 janvier pour vous abonner à un forfait B&You à partir de 9.99€ par mois. Ces trois abonnements incluent les appels, SMS et MMS illimités en France et en voyage en Europe et DOM. Concernant la couverture mobile, vous pourrez choisir :

9,99€/mois : 40Go en France dont 16Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 12,99€/mois : 100Go en France dont 15Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 14,99€/mois : 200Go en France dont 20Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

La série Free Mobile 100Go à 10.99€ par mois

Jusqu'au 18 janvier, la série limitée Free Mobile englobe 100 Go de 4G au super prix de 10,99 €/mois, puis passage sur le nouveau forfait 210Go à 19,99 €/mois au bout de 12 mois.

Ce forfait Free comprend :