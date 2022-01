Forfait mobile pas cher : le nouveau bon plan signé Free Mobile

Vous êtes à la recherche d'un abonnement mobile pas cher ? Free Mobile propose un nouveau bon plan valable jusqu'au 1er février avec sa Série Limitée à 10€ par mois. Découvrez cette offre exceptionnelle ainsi que les autres forfaits Free Mobile dans cet article

Nouvelle série limitée Free Mobile : 80Go à 10,99 €/mois !

Avec sa nouvelle Série Limtiée, Free Mobile n'a décidément pas fini de vous surprendre ! Avec ses 80 Go de data et les communications illimitées, ce forfait Free Mobile devrait vous séduire. De plus, cet abonnement sans engagement inclut 8 Go de data depuis les Outre-Mer et depuis l'Union européenne ainsi que les appels, SMS et MMS illimités.Vous bénéficiez également de ses options de communications en France.

Jusqu'au 1 février, ce forfait Free en série limtiée est vendu au super tarif de 10,99 €/mois pendant 12 mois, puis à 19,99 €/mois. A l'issue des 12 premiers mois, si le forfait augmente, les services également. Vous profiterez en effet des prestations comprises avec l'offre 210Go détaillée plus bas.

Les deux autres forfaits Free Mobile

Si cet abonnement Free 80Go ne correspond pas à vos usages, sachez que Free Mobile propose deux autres forfaits sans engagement. Pour adopter une offre mobile un peu différente, mais toujours à prix cassé, c'est par là !

La 5G pour 19,99 €/mois, ça vous branche ?

Free Mobile a boosté son forfait haut de gamme à l'occasion de son 10ème anniversaire. L'abonnement facturé 19.99€ par mois ( ou à 9.99€ avec une Freebox Pop ou 15.99€ avec une autre Freebox) comprend désormais 210Go de 4G/5G contre 150Go avant le dernier changement.

Les 210Go de données mobiles ou encore la data illimtiée pour les clients Freebox sont valables sur le réseau Free 4G ou 5G en France métropolitaine. A l'étranger depuis plus de 70 destinations, vous pourrez consommer jusqu'à 25Go par mois. Au niveau des communications, depuis la métropole, les appels sont illimités vers les mobiles et fixes en France, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations. Les SMS et MMS sont illimités en France et les SMS le sont aussi vers les DOM. Depuis l'Europe, DOM, USA, Canada, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, Israël, vous profitez des appels, SMS et MMS illimités.

Un mini forfait mobile à 2 €/mois

Vous êtes à la recherche d'une offre mobile pour être joignable et appeler en cas d'urgence ? Free Mobile propose aussi dans son catalogue, un mini forfait mobile comprenant l'essentiel à 2€ par mois ou encore gratuit pour les clients Freebox. L'offre inclut 2h d'appels par mois, SMS et MMS illimités ainsi qu'une petite enveloppe Web de 50Mo à utiliser en France. En optant pour ce forfait sans engagement, vous bénéficierez également de ces mêmes services een voyage en Europe et DOM.