Le Samsung Galaxy A52s est à prix cassé pour cette deuxième démarque des soldes

Toujours de belles promotions en cette deuxième semaine de soldes ! Le Samsung Galaxy A52s n’y échappe pas et voit son prix chuter pour votre plus grand bonheur. Il est possible de l’acheter aujourd’hui avec une réduction de -13%. Il devient ainsi accessible à moins de 350€. C’est assez incroyable pour que l’on vous détaille cette offre.

Le Samsung Galaxy A52s est soldé à moins de 350€ chez Rakuten

Comme nous n’avons pas tous la possibilité de profiter de la promotion exceptionnelle concernant l’iPhone 13, nous vous proposons aujourd’hui un smartphone en promotion à moins de 350€. Beaucoup plus abordable, le Samsung Galaxy A52s devrait faire le bonheur de tous ceux qui veulent un smartphone de qualité, performant mais sans pour autant se ruiner. Le Galaxy A52s bénéficie d’une remise immédiate de -13% qui fait chuter son prix à 344.99€ seulement alors qu’il était proposé à l’origine à 399€.

En plus de la réduction immédiate, Rakuten vous offre 17.25€ sur votre cagnotte si vous acheter ce smartphone neuf. Vous pourrez la dépenser et la déduire de votre prochain achat sur le site du marchand. Profitez également d’une livraison gratuite et rapide à domicile.

Le très performant Samsung Galaxy A52s est en promotion

Pendant les soldes le Galaxy A52s 5G est proposé en noir à 344.99€ seulement. Il a un poids de 189 g et mesure 159.9 x 75.1 x 8.4 mm. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. Le smartphone Galaxy A52s 5G est doté d'un écran Super Amoled d'une diagonale de 6,50 pouces, de 2400 X 1080 px de définition et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale.

Côté photo : cinq modules sont présents sur le Galaxy A52s 5G, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par 64 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière possède quant à lui une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Au niveau du troisième objectif arrière, il est doté de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière est doté, lui, d'une résolution de 5 Mpx et d'une ouverture relative de f2. 4. L'objectif avant intègre pour sa part 32 Mpx de résolution. Réalisez des vidéos en 4k. Ce mobile se caractérise par un stabilisateur électronique.

Sa puce Snapdragon 778G de chez Qualcomm est épaulée par une RAM de 6 Go. Ce SoC propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil est équipé de la 5G ainsi que du wifi Wi-Fi 5. La version Android 11 est installée sur le portable. Pour recharger votre portable en un rien de temps, tirez parti d'une charge rapide de 25 W. Du côté de l'autonomie, il est alimenté par une batterie d'une capacité de 4 500 mAh.