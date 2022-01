SODLES : Le Top 5 des forfaits mobiles à 5€ ou moins

Vous êtes à la recherche d'un forfait à bas prix ? Bonne nouvelle, il y a des promotions chez Syma Mobile, Prixtel, Cdiscount Mobile, Auchan Telecom et NRJ Mobile ! Sans engagement, de 5Go à 40Go à moins de 5€ ; découvrez dans cet article notre top 5 des forfaits à prix mini !

Syma Mobile : forfait 5Go à 4,90€

Chez Syma Mobile, vous pouvez profiter de son forfait Le cinq pour la somme de 4,90€ par mois, valable sans condition de durée ! Il vous permettra de profiter de 5Go lorsque vous êtes en France métropolitaine et de 3Go dès que vous voyagez à travers l'Europe* et les DOM. Notez que l'utilisation de ces derniers sera décomptée de votre enveloppe data globale.

De plus, l'opérateur vous permet de bénéficier de l'illimité pour communiquer depuis la France métropolitaine, mais aussi depuis l'Union européenne, les DOM, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Quelques options payantes sont disponibles avec ce forfait pas cher (appels illimités, internet 5Go, etc.), n'hésitez pas à vous renseigner.

*Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein

Prixtel : forfait 40Go à 60Go dès 4,99€

Prixtel propose jusqu'à ce soir, 23h59, son forfait Le petit bénéficiant d'une réduction mensuelle de 5€ pendant 1 an sur l'ensemble de ses paliers data ! Ainsi, vous disposerez de 40Go* pour la somme de 4,99€ par mois la première année d'abonnement au lieu de 9,99€ ! Neutre en CO2, le forfait Le petit vous accompagne également lors de vos séjours à l'étranger (UE/DOM) en vous fournissant 10Go, inclus dans votre enveloppe globale.

En ce qui concerne les communications, vous pourrez profiter de l'illimité partout au sein de l'Union européenne. Sachez toutefois que les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction des DOM seront facturés en supplément.

*premier palier data sur les trois prévus par le forfait

Cdiscount Mobile : série limitée 10Go à 4,99€ pendant 1 an

Cdiscount Mobile, de son côté, met à votre disposition une offre à durée limitée - jusqu'au 27 janvier inclus. Il s'agit du forfait 10Go au prix de 4,99€ par mois pendant 1 an, au lieu de 9,99€ !

Au-delà des 60€ d'économie, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France métropolitaine ainsi que depuis l'UE et les DOM. Les communications vers ces derniers ne seront cependant pas prises en compte par votre forfait. Concernant la data, vous profiterez de 10Go en France, utilisables également depuis l'étranger (UE/DOM).

Auchan Telecom : forfait 7Go à moins de 4€

Auchan Telecom vous offre la possibilité de souscrire à son forfait 7Go pour seulement 3,99€ par mois si vous vous décidez avant ce jeudi 27 janvier, minuit ! Au-delà de la première année de souscription, votre forfait retrouvera son tarif de base, à savoir 7,99€ par mois.

7Go en France, utilisables même lors de vos déplacements à travers l'Union européenne et les DOM, l'illimité pour appeler et envoyer vos messages depuis l'ensemble de ces destinations sont les principales garanties proposées par ce forfait sans engagement ! Pour information, l'opérateur n'inclut pas les communications émises depuis la Métropole vers l'international et les DOM.

NRJ Mobile : série limitée 5Go à prix réduit

Chez NRJ Mobile, la série limitée est disponible également jusqu'au 27 janvier prochain, 23h59. L'opérateur vous offre 5Go pour 3,99€ par mois seulement la première année de souscription. Au terme de ce délai, le tarif mensuel de votre forfait s'élèvera à 7,99€.

Vous pourrez naviguer sur la toile à hauteur de 5Go aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Europe et les DOM. Vous bénéficierez en outre de l'illimité depuis l'ensemble de ces destinations. À l'instar de nombreux forfaits, l'opérateur n'intègre pas les communications émises depuis la Métropole vers les DOM à cette offre mobile.