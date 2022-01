JAMAIS VU : le Samsung Galaxy S21 est en promotion à moins de 600€ !

Pendant quelques jours, grâce à un code promo exclusif découvert sur le site de Samsung, les très haut de gamme Galaxy S21 et S21+ sont à prix cassé ! Dotés de fiches techniques dignes d’un iPhone 13 et offrant des performances incroyables, vous pouvez les acheter à moins de 600€. C’est du jamais vu ! Découvrez vite comment en profiter.

Samsung Galaxy S21 : à prix cassé grâce à un code promo qui fait chuter son prix de 260€

Après vous avoir présenté une promotion sur le Xiaomi 11 Lite 5G NE hier, aujourd’hui nous étions obligés de vous faire part du code promo exclusif qui fait chuter le prix du Samsung Galaxy S21. Déjà affiché avec une belle remise sur le site du constructeur lui-même, son prix baisse d’avantage grâce au code promo REMISE50. Ce dernier permet d’obtenir une remise de 50€ supplémentaire sur le prix déjà affiché en soldes. Ainsi, achetez le Samsung Galaxy S21 à 599€ au lieu de 859€.

Lorsque vous découvrez le Galaxy S21 sur le site de Samsung, il est présenté au prix de 649€ au lieu de 858€. Il s’agit déjà d’une belle promotion. Mais pendant cette deuxième démarque des soldes et jusqu’au 31 janvier seulement, le code promo REMISE50 vous permet de faire baisser le prix du S21 mais aussi le prix du S21+ de 50€ supplémentaires. Ce dernier devient disponible à 749€ au lieu de 1059€ car lui aussi était déjà en soldes.

Attention, seuls les modèles de S21 et S21+ gris et noir sont concerné par ce code promo. Vous pouvez également bénéficier d’une reprise de votre ancien smartphone. Une évaluation est possible directement sur le site de Samsung afin de connaitre son montant.

Deux smartphones Samsung haut de gamme mais en promotion à partir de 599€

Le Samsung Galaxy S21 a un poids de 169 g et mesure 151.7 x71. 2x7. 9 mm. Au niveau de l'écran, l'appareil propose une dalle Super Amoled avec une diagonale de 6,24 pouces, 120 Hz de taux de rafraîchissement et 2400 X 1080 px de définition. Sa puce Exynos 2100 est épaulée par une RAM de 8 Go. L'appareil intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,9 GHz. Sur le plan connectivité et réseau, le mobile intègre la 5G ainsi que le wifi Wi-Fi 6E. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, profitez d'une charge rapide de 25 W et de la charge sans fil. Il embarque une batterie d'une capacité de 4 000 mAh. Le S21 est équipé d'un objectif principal de 64 Mpx avec une ouverture relative de f/2.0. L'objectif avant propose 10 Mpx de résolution.

Le Samsung Galaxy S21+ 5G pèse 200 g et a pour dimensions 75.6 x161. 5x7. 8 mm. Ce smartphone est doté d'un écran Dynamic AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 2400 X 1080 px de définition et d'une diagonale de 6,70 pouces. Sa puce Samsung Exynos 2100 est appuyée par une RAM de 8 Go. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,9 GHz. Du côté de la connectivité et du réseau, l'appareil est équipé de la 5G ainsi que du wifi Wi-Fi 6E. Côté endurance, il est doté d'une batterie de 4 800 mAh de capacité avec charge sans fil ou charge rapide 25 W. Le Galaxy S21+ 5G intègre un objectif principal d'une résolution de 64 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.0. Son objectif avant possède pour sa part une résolution de 10 Mpx.