Dernière chance pour profiter d'un forfait mobile (10Go, 60Go ou 80Go) dès 4.99€ sur le réseau 4G de Bouygues Telecom

Vous arrivez pile à l'heure pour les ultimes bons plans sur les forfaits mobiles dès 4.99€ par mois de Cdiscount Mobile. N'attendez pas, les trois offres spéciales avec 10Go, 60Go ou 80Go sur le réseau 4G de Bouygues Telecom ne seront plus disponibles demain !

10Go à 4,99 €/mois : le mini forfait 4G à ne pas rater

Vous cherchez un forfait pas cher ? Nous vous avons dégoté un bon plan qui ne vous laissera pas indifférent ! Où retrouver cette promo ? Chez Cdiscount Mobile bien évidemment ! Jusqu'au 27 janvier, la série limitée 10Go de ce MVNO est proposée au tarif de 4,99 €/mois, puis à 9,99 €/mois au bout de 12 mois.

En optant pour cette offre mobile 4G, vous pourrez profiter de nombreux services en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis toute l'UE, tels que 10 Go de data ainsi que des appels, SMS et MMS illimités.

Le maxi forfait 4G avec 80Go à 6,99 €/mois

Cdiscount Mobile a mis le paquet sur son forfait de téléphone. Jusqu'au 27 janvier, la série spéciale avec 80 Go vous est proposée au prix fabuleux de 6,99 €/mois pendant 12 mois, après quoi vous repasserez sur le prix habituel de 14,99 €/mois.

Ses 80 Go de data dans la métropole vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité dans cette zone. De plus, avec ses 10 Go de data en Europe et DOM, cette offre mobile 4G va vous convaincre. Les services proposés par ce forfait de téléphone sans engagement comprennent en plus des appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'Union européenne.

Cédez pour un forfait boosté 4G à 9,99 €/mois

Avec son abonnement de téléphone, Cdiscount Mobile n'a décidément pas fini de vous surprendre ! Cette offre mobile Cdiscount Mobile 60 Go est commercialisée au super tarif de 9,99 €/mois au lieu de 14,99 €/mois jusqu'au 27 janvier. Pas de mauvaise surprise au bout de quelques mois : cette promotion est valable sans condition de durée !

Avec ses 60 Go de data en France et 10Go supplémentaires en Europe et DOM, cet abonnement de téléphone 4G a tout pour vous séduire. Par ailleurs, si ce forfait de téléphone 4G vous convient, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS à volonté dans l'Hexagone, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne.