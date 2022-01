Preuve qu’il existe bien, le Pixel 6a de Google apparaît dans un livre de coloriage remis aux fans

Depuis quelques semaines maintenant, il se murmure que le géant américain doit prochainement présenter son smartphone de milieu de gamme, le Pixel 6a. Si des doutes pouvaient subsister sur son existence, ils sont maintenant totalement dissipés à la faveur de la découverte d’un dessin à colorier dans un livre remis aux fans de Google.

Le groupe Pixel Superfans est une communauté de personnes qui sont de vrais aficionados de la marque américain ne jurant que par les produits développés par la firme de Mountain View. De temps à autre, elle reçoit des sacs de goodies de la part de la société américaine et le dernier colis en date comprenait un produit Nest Audio emballé et un livre de coloriage dont les dessins représentent de nombreux produits Google. En regardant le sommaire qui détaille les différents objets high-techs, on remarque qu’il est fait mention du Pixel 6a, en page 7, plus précisément.

Une mention dans la table des matière…

Or, lorsqu’on consulte le livre de coloriage à la page 7, si on voit le thermostat qui devrait être en page 6, on ne voit aucun smartphone mais plutôt une enceinte Nest Audio sur lequel s’appuie le thermostat Nest à côté d’un vase portant deux épis de blé peu loin de ce qui semble être un verre d’eau ou peut-être une bougie. Mais où est passé le Pixel 6a mentionné dans la table de matière ? Le mystère est à jour entier. Il s’agit peut-être d’une fuite créative intentionnelle de la part de Google pour faire parler de lui en dévoilant le nom officiel de son prochain smartphone ? Est-ce une erreur de conception du livre de coloriage qui aurait dû comporter une page avec un dessin du Pixel 6a mais qui finalement a été retiré mais sans effacer sa présence dans le sommaire ? Les spéculations vont bon train mais cela confirme le nom du futur milieu de gamme de Google dont la présentation officielle est attendue pour le mois de mai lors de la conférence Google I/O.

Si vous vous intéressez à ce livre de coloriage, sachez qu’il existe une version en ligne dans laquelle vous pouvez colorier les dessins.

