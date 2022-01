Le prochain smartphone Google Pixel 6a est attendu pour le mois de mai

Le géant américain propose actuellement les modèles Premium et haut de gamme Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Ils pourraient être prochainement rejoints par une version milieu de gamme, le Pixel 6a qui viendrait succéder aux Google Pixel 5a. Il se murmure qu’il pourrait être officialisé lors de la prochaine conférence I/O de Google qui devrait se tenir courant mai.

Après les très bons smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, le géant américain ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin et proposerait prochainement une version milieu de gamme pour toucher un public aussi large que possible. Le Pixel 6a viendrait ainsi remplacer le Pixel 5a. Il pourrait ainsi répondre aux attentes de nombreuses personnes à la recherche d’un mobile performant capable de réaliser de belles photos et disponible à un prix raisonnable. Fin novembre, le site 91mobiles.com, en association avec le pronostiqueur @OnLeaks, a publié des rendus 3D particulièrement réalistes de ce qui pourrait bien être le design du prochain Google Pixel 6a.

Une annonce officielle du Google Pixel 6a pour le 26 mai ?

Nous pouvons voir sur les rendus que le design du Pixel 6a aurait des lignes extrêmement proches de celles des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il reprendrait notamment sa barre de capteurs photo, à l’arrière qui occupe toute la largeur du smartphone. Il y aurait deux objectifs photo et un flash LED. Le smartphone devrait également perdre sa prise audio jack, aussi absente sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Jon Prosser, déjà à l’origine de plusieurs fuites pertinentes, mais d’autres beaucoup moins, semble savoir que la prochaine conférence Google I/O qui doit se dérouler le 26 mai prochain sera l’occasion pour le géant américain d’officialiser le Pixel 6a.

Les caractéristiques techniques attendues

Selon les rumeurs, le Google Pixel 6a aurait un écran AMOLED de 6,2 pouces et sera alimenté par la puce Google Tensor GS101 qui est également présente dans les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Le capteur photo principal serait un Samsung GN1 de 50 mégapixels. Pour les autres objectifs, cela reste encore un mystère. Pas de bruit de couloirs concernant la capacité de sa batterie et sa faculté à pouvoir se recharger plus ou moins vite. L’appareil pourrait profiter des fonctions de retouche photo comme la gomme magique ainsi que le mode Mouvement qui permet de donner un effet de vitesse autour d’un objet qui se déplace devant l’objectif, comme les Pixel 6 Pro.

