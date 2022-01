Les forfaits mobiles Very B&You à prix exceptionnels sont de retour chez Bouygues Telecom !

Les deux forfaits Very B&You 100Go et 200Go à moins de 12€ sont de retour ce week-end seulement chez Bouygues Telecom. Découvrez sans plus tarder ces deux offres sans engagement et sans condition dans la suite de cet article :

Les forfaits Very B&You 100Go et 200Go sont de retour Bouygues Telecom permet aux internautes connectés de s'abonner à un maxi forfait mobile à prix cassé mais seulement ce week-end. Ces deux forfaits B&You à prix cadeau incluent 100Go ou 200Go, de quoi naviguer, streamer, jouer en réseau... en toute tranquillité sur votre Smartphone. Ces abonnements mobiles sont sans engagement de durée, vous pourrez résilier l'un ou l'autre de sans frais et à tout moment. Avec ces deux offres expcetionnelles, vous bénéficierez de l'illimité pour l'ensemble de vos communications émises depuis l'Europe, les DOM ou la Métropole. En France, il vous sera également possible d'appeler et d'envoyer vos SMSà votre guise vers tous les départements d'outre-mer. En matière d'internet, le forfait B&You à 9.99€ par mois inclut 100Go d'Internet en France, dont 15Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM. L'opérateur vous permet de doubler la data pour seulement 2€ supplémentaires, le forfait B&You 200Go est à 11.99€ par mois avec 20Go à consommer en Europe et dans les DOM. A lire aussi : Surprise ! Le BIG RED est de retour avec deux maxi forfaits mobiles à prix cassés Le mini forfait B&You 5Go à 5€ toujours d'actualité En plus des forfaits sans engagement 100Go et 200Go, Bouygues Telecom met à disposition un mini abonnement pour les petits utilisateurs. Ce forfait B&You 5Go est au prix de 4.99€ par mois et pas seulement la première année. Il contient 5Go d'Internet que vous pourrez utiliser aussi bien en France que dans les pays d'Europe et les DOM. Les appels, SMS et MMS sont aussi à volonté en Frrance, UE et DOM.