Croissance de 7% sur le marché des smartphones qui revient au niveau d’avant la pandémie de COVID-19

Le cabinet Canalys vient de publier son dernier rapport sur le marché des smartphones au niveau mondial et il en ressort qu’il a suivi une croissance de 7% en 2021 par rapport à l’année précédente parvenant ainsi à revenir à la hauteur de ce qu’il était avant la pandémie mondiale de COVID-19. En voici les principaux résultats.

Le marché des smartphones se porte plutôt bien en ce moment. C’est du moins ce que montrent les chiffres publiés dans le dernier rapport du cabinet d’analyses Canalys qui suit avec la plus grande attention les ventes réalisés aussi bien au niveau local que mondial. Selon Canalys, le marché mondial des smartphones a représenté un total de 1,35 milliard d’unités de smartphones expédiés sur l’année 2021. Cela représente une croissance de 7% par rapport à l’année précédente et se rapproche du niveau du volume de mobiles expédiés avant la crise sanitaire du au virus COVID-19 qui était de 1,37 milliard de smartphones en 2019.

Quel constructeur vend le plus de smartphone au monde ?

C’est le fabricant sud-coréen Samsung qui occupe la première place du podium avec 20% de parts de marché et 274,5 millions d’expédition réalisés en 2021 contre 255,5 millions faites en 2020, soit une progression de 7%. Ensuite, Apple peut revendiquer 17% de parts de marché avec 230,1 millions d’unités expédiés en 2021 contre 207,2 millions l’année précédente représentant une progression de 11%. Le chinois Xiaomi croit de 28% avec 149,6 millions d’unités expédiés en 2020 contre 191,2 millions de smartphones en 2021.

Ensuite, on trouve Oppo avec 11% de parts de marché et 145,1 millions d’unités expédiés en 2021 contre 119,4 millions en 2020, soit une croissance de 22%. Vivo arrive ensuite avec 129,9 millions de mobiles expédiés représentant 10% de parts de marché et ayant progressé de 15% par rapport à l’année précédente. On peut remarquer que malgré la pénurie de composants, la demande des consommateurs pour des smartphones nouveaux a continué de progresser en 2021.

Selon Sanyam Chaurasia, analyste chez Canalys : « De nombreux fournisseurs ont réalisé leurs meilleures performances en 2021, augmentant les expéditions de smartphones à deux chiffres pouvant ainsi être comparés à ceux obtenus avant la pandémie, voire à les dépasser. Le principal moteur de croissance de l’industrie est principalement venu d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine ». D’après Xuan Chiew, analyste chez Canalys Research : « Samsung a été durement touché par des problèmes d’approvisionnement et de production pendant l’année et son principal modèle moteur en volume, la série des Galaxy A a connu des pénuries à travers le monde. Malgré cela, le fabricant s’est concentré sur la rentabilité grâce à une offre haut de gamme. Les séries des Galaxy S et Z ont permis de compenser la baisse de leur part en volume par rapport aux constructeurs chinois sur le marché mondial. Samsung a rempli ses objectifs de 8 millions d’expéditions en un an de smartphones pliants ».

