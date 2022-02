Huawei P50 Pro vs Samsung Galaxy S21 Ultra : lequel acheter ?

Le nouveau smartphone Huawei P50 Pro est maintenant disponible. Mais entre le Samsung Galaxy S21 Ultra et le P50 Pro, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponses au regard de la comparaison des composants et de certaines fonctionnalités offertes par les deux mobiles haut de gamme de Huawei et Samsung

Entre les deux smartphones de Huawei et Samsung, le plus imposant est clairement le mobile sud-coréen accusant 227 grammes sur la balance contre un raisonnable 195 grammes pour le P50 Pro. Celui-ci est donc plus compact proposant une finesse de 8,5 mm contre 8,9 mm pour le Galaxy S21 Ultra et une hauteur de 158,8 mm contre 165,1 mm. Le Huawei P50 Pro est décliné en dorée ou noir alors que le Galaxy S21 Ultra est proposé en argent ou noir. Des deux, c’est le Samsung qui propose la batterie ayant le plus de capacité d’énergie à 5000 mAh contre 4360 mAh pour le Huawei. Ce dernier a toutefois pour lui une charge beaucoup plus rapide à 66 watts contre seulement 25 watts pour le smartphone sud-coréen. Les deux peuvent supporter la charge sans fil et inversée mais là encore le Huawei se charge plus rapidement.

De très grands écrans d’excellente qualité et une connectivité différente

Si vous cherchez un très grand écran, celui du Galaxy S21 Ultra mesure 6,8 pouces en hauteur sur une dalle AMOLED incurvée avec une définition de 1440x3200 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C’est aussi le cas sur l’écran incurvé du Huawei P50 Pro mais sur 6,6 pouces avec une définition légèrement moindre, de 1228x2700 pixels. Les deux smartphones profitent du Wi-Fi 6, du Bluetooth et du NFC avec un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.Le Galaxy S21 Ultra a la particularité d’être compatible avec le stylet Samsung S Pen afin de prendre des notes et de dessiner.

Les deux mobiles sont certifiés IP68 donc résistants à l’immersion sous l’eau et à la poussière. Le Galaxy S21 Ultra dispose d’une puce UWB pour capter et, le cas échéant, interagir avec des objets connectés situés à proximité. Le Samsung Galaxy S21 Ultra est compatible 5G alors que le P50 Pro est limité à la 4G utilisant la version 4G du Soc Qualcomm Snapdragon 888 alors que le Samsung embarque une puce Exynos 2100. Il y a 8 Go de mémoire vive sur le Huawei contre deux versions proposées pour le Galaxy S21 Ultra avec 12 ou 16 Go de RAM et des capacités de stockage interne pouvant atteindre 512 Go, le Huawei proposant un maximum de 256 Go extensibles grâce à une carte mémoire au format propriétaire Huawei NM Card.

Des configurations photo parmi les plus musclées

Pour la partie photo, le Galaxy S21 Ultra dispose d’un capteur principal de 108 mégapixels associé à un autre capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et de deux autres objectifs de 10 mégapixels chacun avec la possibilité de zoomer optiquement jusqu’à 10x.

De son côté, le P50 Pro est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec technologie True-Chroma pour des couleurs aussi fidèles que possible à la réalité, un capteur monochrome de 40 mégapixels, un objectif grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels permettant de réaliser des zooms avec un grossissement optique de 3,5x.

Entre les deux, le laboratoire indépendant DxOMark a classé le Huawei P50 Pro premier photophone au monde surpassant la qualité des photos obtenues avec le Samsung Galaxy S21 Ultra. Le mobile Huawei a effectivement obtenu un score de 144 contre 121 pour le smartphone Samsung. Enfin, notez que ce dernier peut utiliser les services Google et la plateforme de téléchargement d’applications Google Play Store ce qui n’est pas le cas du Huawei P50 Pro devant utiliser l’AppGallery pour cela ou le moteur de recherche Petal Search pour récupérer des fichiers apk à installer et se passer de la possibilité de contrôle d’objets connectés du géant américain pour privilégier ceux de son concurrent chinois.

