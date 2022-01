Les meilleurs Smartphones pour la photo : iPhone 13 Pro, Google 6 Pro, Huawei P50 Pro et Galaxy S21 Ultra

Vous aimez prendre des photos avec votre smartphone et aimeriez privilégier un appareil qui soit capable de produire de très belles images. Mais entre l’iPhone 13 Pro, le Google 6 Pro, le Huawei P50 Pro et le Samsung Galaxy S21 Ultra, lequel est le meilleur dans ce domaine ? Voici quelques éléments comparés croisés qui devraient vous aider à faire votre choix.

Aujourd’hui, les smartphones sont capables de faire d’excellentes photos et les exigences sont de plus en plus fortes dans ce domaine forçant les constructeurs à se surpasser dans ce domaine afin d’offrir les meilleures possibilités et les images les plus qualitatives possibles. Les spécialistes de cette activité sont Huawei, Apple, Samsung mais aussi Google qui tient aussi à défendre sa place parmi les photophones les plus aboutis.

Quelles configurations pour les photos ?

Commençons par regarder les différentes configurations des blocs d’optiques installés à l’arrière de ces appareils. Des quatre smartphones comparés aujourd’hui, c’est l’iPhone 13 Pro qui dispose du plus petit nombre de capteurs. Il embarque effectivement 3 capteurs de 12 mégapixels dont deux sont stabilisés et un permet de faire un zoom optique 3x. Chez Apple, outre la qualité des objectifs, un traitement logiciel important et d’extrêmement bonne qualité optimise le rendu des images produites. Rappelons que le nombre de pixels ne fait pas tout.



Ensuite, il y a le Google 6 Pro avec son capteur principal de 50 mégapixels, son capteur à grand-angle de 12 mégapixels et son téléobjectif de 48 mégapixels permettant de zoomer optiquement à 4x. Le Samsung Galaxy S21 Ultra profite d’un capteur principal de 108 mégapixels avec un objectif grand-angle de 12 mégapixels et deux autres capteurs de 10 mégapixels. Enfin, le Huawei P50 Pro est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un autre capteur monochrome de 40 mégapixels. Il y a aussi un objectif de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un dernier capteur de 64 mégapixels capable de réaliser des agrandissements optiques à 3,5x et pouvant atteindre 100x en numérique.

Google Pixel 6 Pro acheter au meilleur prix Boulanger

899,00 € Boulanger

Rakuten 950,00 € acheter Rakuten

Amazon Marketplace 1082,97 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Lequel est le meilleur photophone ?

Selon le laboratoire indépendant d’analyses DxOMark, c’est le Huawei P50 Pro qui propose les plus beaux clichés parmi tous les autres smartphones actuellement disponibles sur le marché. Il obtient un score de 144. Pour les selfies, c’est très bon également puisque le mobile haut de gamme de Huawei atteint le score de 106. Ensuite, c’est l’iPhone 13 Pro qui arrive en seconde position avec un score de 137 pour la partie arrière et 99 pour les selfies. Notez que l’iPhone 13 Pro Max qui propose exactement les mêmes capteurs et le même traitement logiciel obtient les mêmes scores. La version Pro peut donc suffire. Le Google 6 Pro se classe troisième de notre palmarès du jour avec un score de 135, selon DxOMark pour la partie photo principale et un score de 102 pour les selfies. Enfin, le Samsung Galaxy S21 Ultra propose également de très beaux clichés, mais légèrement inférieurs aux trois premiers. Il obtient un score de 121, après les iPhone 12 et un score de 100 pour les photos prises en selfie.

Samsung Galaxy S21 Ultra acheter au meilleur prix Rakuten

929,99 € Rakuten

Fnac Marketplace 958,00 € acheter Fnac Marketplace

Rue du Commerce 999,00 € acheter Rue du Commerce Voir tous les prix

A lire aussi : le Top 10 des meilleurs photophones de 2021 selon DxOMark