Fuite des caractéristiques techniques du OnePlus Nord CE 2 Lite 5G à l’assaut des Xiaomi Redmi Note 11

En 2022, la marque OnePlus entend bien prendre la parole à travers la commercialisation de plusieurs smartphones renouvelant la gamme actuelle. Si les OnePlus 10 Pro semblent arriver prochainement, un modèle beaucoup plus abordable se prépare avec un nouveau modèle de la série Nord, très populaire avec le Nord CE 2 Lite 5G dont voici tous les détails et qui pourrait venir concurrencer le Xiaomi Redmi Note 11S par exemple.

La série de smartphones Nord profitent d’avis favorables auprès des utilisateurs qui y trouvent des intérêts non seulement technologiques, mais également financiers. Avec elle, la marque espère toucher un public aussi large que possible. Cette année devrait être celle de la présentation d’un Nord 2 CE, successeur de l’actuel Nord CE lancé en juin 2021. Il se pourrait également qu'une version encore plus abordable soit lancée et porterait le nom de Nord CE 2 Lite 5G. Certaines personnes pensent savoir qu’il pourrait arriver au cours du deuxième trimestre 2022.

Quelles caractéristiques attendues ?

Une nouvelle fois, c’est le pronostiqueur OnLeaks qui « lâche » quelques caractéristiques techniques sur la toile sur cette version Lite. Il croit savoir que le téléphone aura un écran AMOLED FHD de 6,59 pouces ayant une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. L’appareil embarquerait un chipset Qualcomm Snapdragon 659 compatible 5G associée à 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage. Le terminal disposerait, comme tous les autres mobiles de la marque, d’une touche exclusive pour mettre une sourdine et ne plus être dérangé par le vibreur ou la sonnerie.

Pour prendre des photos, le smartphone ne serait pas aussi bien équipé que les haut de gamme OnePlus 10 Pro, mais profiterait malgré tout d’un capteur principal de 64 mégapixels accompagné de 2 objectifs de 2 mégapixels. Pour les selfies, il faudrait compter sur la présence d’un capteur de 16 mégapixels à l’avant. Le tout serait alimenté par une batterie de 5000 mAh capable de supporter la charge 33 watts. Son prix serait inférieur à 270 dollars, ce qui en ferait le mobile le moins cher de la marque. Il pourrait venir concurrencer le Redmi Note 11S de Xiaomi, par exemple.