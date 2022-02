Samsung Galaxy S22 : où le commander au meilleur prix avec des Galaxy Buds Pro offerts ?

Cela fait quelques semaines que l’on parle de la série Samsung Galaxy S22 mais la voila enfin officielle. Depuis hier, les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra sont disponibles en précommande. Pour fêter l’évènement une offre de précommande est disponible. Pour tout achat d’un modèle de la série, des écouteurs Galaxy Buds Pro sont offerts. Voici comment en profiter !

Offre de lancement pour la précommande du Samsung Galaxy S22

C’est officiel, la nouvelle série de smartphones Samsung haut de gamme est disponible. Les successeurs de la série S21 sont bien là. Il s’agit des tout nouveaux Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra. C’est trois téléphones très attendus sont maintenant disponibles en précommande. Envie d’en avoir un avant tout le monde ? Voici où et à quel prix vous pouvez les acheter tout en profitant d’une offre de lancement de la part de Samsung. Nous vous conseillons d’aller directement chez le constructeur lui-même car pour tout achat d’un mobile de la gamme Galaxy S22, des écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro d’une valeur de 229€ vous sont offerts.

En plus, vous pouvez également prétendre à un bonus reprise de votre ancien appareil de 100€ supplémentaire. C’est le moment de faire reprendre votre Galaxy S9, S10 ou encore votre S20. Faites vite estimez votre ancien smartphone pour connaître le montant exact de la reprise. Ainsi, avec le bonus reprise le prix du Galaxy S22 passe de 859€ à 759€ seulement. Comptez 959€ pour un S22+ au lieu de 1059€ et 1159€ au lieu de 1259€ pour un S22 Ultra. Cette offre de précommande avec des écouteurs offerts ainsi que le bonus reprise supplémentaire n’est valable que jusqu’au 24 février prochain.

Les caractéristiques du tout nouveau Samsung Galaxy S22

Le Samsung Galaxy S22 est disponible en quatre coloris différents noir, blanc, vert et rose mais quatre coloris supplémentaires sont disponibles en exclusivité sur le site de Samsung. Ainsi, vous pouvez précommander un S22 de couleur grise, crème, bleue ou violette. Il a un poids de 167 g et mesure 146 x 70.6 x 7.6 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une protection contre la poussière et l'eau. Pour ce qui est de la connectique, il comporte un port USB Type-C 3.2. Cet appareil peut embarquer une carte nano SIM. Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Galaxy S22 possède une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 6,10 pouces de diagonale et une définition de 2340 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Pour tout ce qui est photos et vidéos, le Galaxy S22 embarque quatre objectifs, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal propose 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Au niveau du deuxième objectif arrière, il est doté d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière se caractérise, lui, par 10 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, l'objectif avant intègre 10 Mpx de résolution. Filmez des clips vidéo en 8K@24 fps. Ce portable se caractérise par un stabilisateur optique.

La puce Samsung Exynos 2200 est épaulée par une RAM de 8 Go ainsi que par un espace de stockage de 128 Go ou 256 Go. L'appareil est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. Du côté réseau et connectivité, le mobile propose la 4G et la 5G ainsi que le wifi Wi-Fi 6. Le mobile utilise Android 12. Pour charger votre portable à tout moment, la batterie est compatible avec la charge rapide 25 W et la charge sans fil. Du point de vue de l'autonomie, sa batterie est dotée d'une capacité de 3 700 mAh.