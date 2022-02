Les smartphones Xiaomi Redmi Note 11 sont disponibles à partir de 200 €

Comme prévu, la marque Xiaomi a pris la parole aujourd’hui pour annoncer les dates de disponibilité et les offres de lancement pour ses nouveaux smartphones de la série Redmi Note 11. Ils seront ainsi proposés en boutique dès aujourd’hui à partir de 200 €.

Après plusieurs mois d’attente, ils sont enfin disponibles en France. En effet, la présentation officielle de la série Xiaomi Redmi Note 11 qui s’est déroulée en Chine datant du mois d’octobre de l’année dernière, il aura fallu presque 4 mois avant de pouvoir les acheter en Europe. Lors d’une conférence en ligne, la marque a pu dévoiler les offres de lancement pour les Redmi Note 11, Redmi Note 11S et Redmi Note 11 Pro.

Quelles offres de lancement pour le Redmi Note 11 ?

Le Redmi Note 11 est disponible à partir d’aujourd’hui en version 4+64 Go et 4+128 Go au prix respectif de 199,90€ et 249,90€ chez Bouygues, Orange, SFR, Electro Dépôt, Fnac, Darty, Boulanger, Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Casino, Système U, Cora, Cdiscount, Rue du commerce, LDLC, Matériel.net et dans les Xiaomi Store et Mi.com. Une offre de remboursement de 30 euros est disponible pour le Redmi Note 11 version 128 Go valable du 17 février au 20 mars chez Auchan, Boulanger, Carrefour, Casino, Cora, Cdiscount, Fnac, Darty, Leclerc, LDLC, Materiel.net, Mi.com, Rue du Commerce, Système U, Ubaldi, Veepee et dans les Xiaomi Store (hors marketplace). Un accès gratuit à la plateforme YouTube Premium pendant 2 mois est inclus. Le Xiaomi Redmi Note 11 est proposé en bleu foncé, gris ou bleu azur.

Les dates de disponibilité et les prix des Redmi Note 11S et Redmi Note 11 Pro

Le Redmi Note 11S est disponible dès à présent à partir de 249,90€ en version 6+64 Go. Comptez sur un prix de 279,90 € pour avoir une configuration de 6+128 Go. Il est décliné en blanc perle, gris graphite ou bleu crépuscule. Enfin, le Redmi Note 11 Pro sera disponible courant mars à partir de 329,90€ pour la version 4+64 Go. Les configurations 6+128 Go et 8+128 Go seront proposés à des prix respectifs de 349,90 € et 379,90 €. Un accès gratuit à la plateforme YouTube Premium pendant 2 mois est inclus. Il est décliné en plusieurs coloris : azur céleste, gris graphite et blanc glacier.

Techniquement parlant, que valent-il ?

Nous connaissons déjà les fiches techniques des mobiles de la série Redmi Note 11. Pour mémoire, le Redmi Note 11 et le Redmi Note 11S ont exactement les mêmes dimensions. Ils se partagent la même batterie de 5000 mAh capable de supporter la charge à 33 watts, le même écran et la même connectivité limité à la 4G et au Wi-Fi 5 mais toujours NFC et dotés d’un émetteur infrarouge. Le Redmi Note 11 dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 680 et d’une configuration photo de 50+8+2+2 mégapixels et d’un capteur de 13 mégapixels à l’avant. Le Redmi Note 11S est équipé d’une puce MediaTek Helio G96 et d’une configuration photo de 108+8+2+2 mégapixels au dos et d’un objectif de 16 mégapixels en frontal. C’est également le cas du Redmi Note 11 Pro sur ces deux points. Il est doté d’une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 67 watts. Son écran s’appuie sur une dalle AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz. Il est animé par le processeur Qualcomm MediaTek Helio G96 et limité à la 4G.