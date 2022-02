Fin des promos forfaits mobiles 60Go à 4.90€, 100Go à 6.90€ et 150Go à 9.90€ à VIE

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre forfait mobile, vous devriez trouver votre bonheur parmi les offres en promotion de Syma Mobile ! Sans engagement, de 60Go à 150Go à prix cassé à vie, nous vous les présentons dans cet article. Faites vite, les promotions prennent fin ce soir à minuit !

Syma Mobile et ses offres mobiles en promotion

Syma Mobile met à disposition encore jusqu’à ce soir, minuit, trois offres mobiles bénéficiant d'un tarif préférentiel qui restera valable à vie ! Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'un ou l'autre de votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

L'opérateur prévoit également plusieurs options payantes - de 4€ à 20€ - afin d'étoffer votre offre mobile en fonction de vos envies et besoins. Celles-ci peuvent être activées et désactivées d'un mois à l'autre pour que vous puissiez adapter au mieux votre abonnement mobile. "Appels illimités", "International", "Internet 5Go" ou encore "Réseau 5G" - sous conditions - sont quelques exemples d’options disponibles.

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous aurez l'opportunité de communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Europe et les DOM. Syma Mobile vous permet en plus d'utiliser l'illimité depuis la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, et pareillement depuis la Métropole vers l'ensemble des DOM.

Les forfaits 60Go, 100Go et 150Go dès 4,90€

En termes d'offre mobile, l'opérateur met en avant trois forfaits en promotion : le forfait 60Go à 4,90€ par mois, le forfait 100Go à 6,90€ par mois ainsi que l'offre 150Go à 9,90€ par mois. Pour rappel, ces tarifs plus qu'attractifs resteront valables sans condition de durée !

La première offre vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 60Go en France et de profiter de 4Go(inclus) lors de vos séjours au sein de l'Europe* et des DOM.

La seconde vous offrira la possibilité d'utiliser jusqu'à 100Go en France, dont 5Go seront dédiés à votre connexion internet depuis l'étranger*. Vous bénéficierez en outre de l'option "appels internationaux" à titre gratuit.

Enfin, avec la dernière offre, vous pourrez naviguer sur la toile en toute sérénité depuis la Métropole grâce aux 150Go prévus par votre forfait. Les ultra-connectés pourront souscrire à l'option "réseau 5G" pour 5€ supplémentaires chaque mois ! 7Go inclus dans votre forfait pourront vous servir afin de rester connecté lors de vos voyages à travers l'Europe* et les DOM. Aussi, ce forfait vous permettra d'apprécier l'option "appels internationaux" gratuitement.

* Union européenne + Norvège, Islande et Liechtenstein