Trois nouveaux forfaits pas chers et pas seulement la première année sur le réseau Bouygues Telecom

Ce sont trois nouveaux forfaits sans engagement à prix canon et pas seulement la première année qui ont fait leur apparition aujourd'hui chez l'opérateur NRJ Mobile. Ces offres exceptionnelles valables sur le réseau 4G de Bouygues Telecom ne seront plus disponibles après le 1 mars, n'attendez plus !

4,99 €/mois pour un mini abonnement mobile 4G

Si vous êtes en quête d'un forfait pas cher comprenant une petite enveloppe internet sur le réseau Bouygues Telecom, la série Limitée 7Go de NRJ Mobile est la formule parfaite. Jusqu'au 1er mars, cet opérateur vous permet en effet de vous équiper d'un mini abonnement avec 7Go de 4G à seulement 4.99€ par mois. Pas de mauvaise surprise au bout de quelques mois : cette promo est valable sans condition de durée !

En plus des 7Go, cette offre inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. En voyage en Europe et DOM, vous disposerez des mêmes avantages qu'en France.

Craquez pour le forfait 60Go à 9,99 €/mois

Autre promotion intéressante de l'opérateur NRJ Mobile, la Série Limitée 60Go à 9.99€ par mois et pas seulement la première année. Cette offre réservée aux nouveaux clients est disponible jusqu'au 1er mars inclus.



En craquant pour ce forfait de téléphone sans engagement, vous aurez tout le loisir d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS à volonté dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'UE. Les 60 Go de data, sont valables jusqu'en 4G en France métropolitaine. Depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne, 10Go de données mobiles sont autorisés chaque mois.

Un forfait boosté avec 130Go 4G pour 14,99 €/mois

Pour les plus connectés, NRJ Mobile commercialise une offre spéciale avec 130Go de 4G ! Ne passez pas à côté de ce bon plan : jusqu'au 1 mars, ce forfait mobile sans engagement est disponible au tarif mini de 14,99 €/mois au lieu de 20,99 €/mois ! Le tout sans douche froide après quelques mois, puisque ce super bon plan est valable sans condition de durée.

Cet abonnement mobile NRJ Mobile englobe 130 Go en France et 13 Go de data depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne. Par ailleurs, vous profiterez des appels, SMS et MMS illimités en France et en voyage en Europe et DOM.