Smartphone gaming Red Magic 7 disponible à partir du 10 mars dès 629 €

La marque Nubia, branche gaming de ZTE a présenté, il y a quelques jours, les nouveaux smartphones Red Magic 7 et Red Magic 7 Pro. Nous connaissons maintenant les dates de commercialisation ainsi que les prix des différentes déclinaisons du Red Magic 7 qui sera proposé à partir du 10 mars pour un tarif de départ à 629 €.

Le mobile gaming version internationale Nubia Red Magic 7 profite d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh supportant la charge à 65 watts. L’écran mesure 6,8 pouces, toujours sur une dalle AMOLED au format 20:9 sur 10 bits avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et un taux d’échantillonnage de 720 Hz, aidant dans la réactivité au sein des jeux vidéo. Le smartphone est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec différentes capacités en RAM et en mémoire interne pour le stockage. Notez la possibilité d’utiliser de la mémoire interne comme mémoire vive virtuelle pour encore plus de performances, jusqu’à 6 Go.

Des aides au refroidissement et des finitions originales

Pour aider à l’optimisation des performances, le Red Magic 7 embarque un système de refroidissement liquide ICE 8.0 couvrant l’une des plus grandes surfaces sur le marché. Le système inclut un ventilateur miniaturisé qui peut tourner jusqu’à 20 000 tours par minute. Certains utilisateurs apprécieront la présence d’un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque et ainsi que la compatibilité avec le format audio DTS. La partie photo est identique aux précédents modèles, soit une configuration de 64+8+2 mégapixels au dos.

Le Red Magic 7 est décliné en trois modèles. Le premier est la version Supernova avec 18 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Il symbolise une étoile rayonnante dans l’obscurité avec des lumières RVB.

La version Pulsar embarque 16 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage et elle est inspirée d’une étoile à neutrons clignotante avec des dégradés de couleurs bleu-rose dans la nuit.

Enfin, la troisième version est l’Obsidian qui profite de 12 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne et elle s’inspire d’un verre volcanique formé à partir de lave refroidie et arborant un aspect brillant. Les modèles Obsidian et Pulsar sont dotés d’effets de lumière sur le logo Red Magic à l’arrière alors que la version Supernova est livrée avec une lumière sur le logo de la marque et aussi au niveau du ventilateur visible dans le dos de l’appareil semi-transparent.





Les prix et les dates de disponibilité du Red Magic 7

Pour le moment, seuls les dates de disponibilité et les prix pour le Red Magic 7 ont été annoncés. Le Red Magic 7 Pro sera lancé un peu plus tard, au cours du second trimestre 2022. Rappelons qu’il embarquera la nouvelle puce Red Core 1 qui permet d’optimiser la réactivité des touches sensitives, d’améliorer les vibrations pour les rendre les plus réalistes possibles, d’aider aux effets d’éclairage dans les jeux, mais également aux effets sonores. En outre, il s’agit du premier modèle de cette gamme à intégrer la technologie de caméra sous écran que l’on peut voir sur le ZTE Axon 20, le ZTE Axon 30 et plus récemment sur le Samsung Galaxy Z Fold3. Ainsi, cela permet au mobile d’offrir une expérience des plus immersives n’étant plus gênée par un poinçon ou une encoche.

Le Red Magic 7 Obsidian 12+128 Go sera commercialisé à partir du 10 mars pour un prix de 629 €. Comptez sur un tarif de 729 € pour le Red Magic 7 Pulsar 16+256 Go et 799 € pour le Red Magic 7 Supernova 18+256 Go.