70€ de remise sur le tout nouveau Xiaomi Redmi Note 11

Disponible depuis quelques jours seulement, le tout nouveau Xiaomi Redmi Note 11 est déjà en promotion ! Vous pouvez dès à présent acheter ce smartphone Xiaomi en bénéficiant d’une réduction immédiate de 70€. Découvrez comment profiter de ce bon plan avant qu’il ne soit trop tard.

Envie du tout dernier smartphone Xiaomi, le Redmi Note 11 sorti il y a quelques jours seulement ? Bonne nouvelle car nous l’avons découvert en promotion. A peine disponible, il voit déjà son prix chuter grâce à une remise incroyable chez Cdiscount. C’est donc le bon moment pour changer de smartphone à petit prix. Le Redmi Note 11 est disponible à 179€ au lieu de 249€. Faites ainsi une économie de 70€ en l’achetant chez Cdiscount.

Si vous en ressentez le besoin, un paiement en 4 fois est possible. Vous pouvez ainsi payer votre téléphone en 3 mensualités de 45.82€ et une quatrième mensualité de 45.84€. Cela vous permettra de ne pas déséquilibrer totalement votre budget. La livraison gratuite et rapide ainsi que la reprise de votre ancien téléphone sont mises à votre disposition.

Vous ne le saviez pas ? Le Redmi Note 11, nouveau smartphone de Xiaomi est arrivé le 17 février 2022, avec des arguments complètement dingues comme sa compatibilité 5G, son processeur ultra performant, son écran haute qualité, son écran compact, son autonomie longue durée et son appareil photo. Alors, quelles sont les particularités clés du Redmi Note 11 ? On vous fait un topo tout de suite.

Les caractéristiques du nouveau Xiaomi Redmi Note 11

Le Xiaomi Redmi Note 11 disponible en promotion est de couleur grise. Il a un poids de 179 g et a pour dimensions 159,87 x 73,87 x 8,09 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il présente une protection contre les dépôts de poussière et la pluie. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Ce mobile intègre des emplacements pour une carte nano SIM. Le Redmi Note 11 est un smartphone équipé d'un écran Amoled de 6,43 pouces de diagonale, d'une définition de 2400 X 1080 px et d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Voilà quelques infos qui intéresseront les amateurs de photo : le Redmi Note 11 embarque cinq modules photos, quatre modules arrière et un à l'avant. L'objectif principal est doté de 50 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière possède quant à lui une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le troisième objectif arrière intègre 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Quant au dernier objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 2 Mpx et par une ouverture relative de f2. 4. L'objectif avant est doté, lui, de 13 Mpx de résolution. Un stabilisateur électronique vous assurera de belles photos. Capturez des clips vidéo en 1080p.

La puce est épaulée par une RAM de 4 Go. Cette puce est dotée d'un processeur Snapdragon 680 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. L'appareil possède par ailleurs une puce graphique Adreno 610. Sur le plan de la connectivité et du réseau, le portable est équipé de la 4G ainsi que du wifi 5 (ac). L'appareil utilise la version Android 11. Il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge rapide 33 W.