Les promos RED By SFR avec 5 super forfaits mobiles à petit prix expirent bientôt !

Les bonnes affaires exceptionnelles de RED by SFR sont sur le point de prendre fin. Pour bénéficier des forfaits de téléphone à prix cassé, c'est le moment ou jamais, ne tardez pas !

Fin des promos RED by SFR : 5 forfaits mobiles pas chers

Les promotions sur les forfaits mobiles RED by SFR prennent fin ce lundi 28 février à minuit. Ce sont cinq abonnements mobiles sans engagement et sans condition de durée qui sont disponibles dans le catalogue de l'opéreateur jusqu'à ce soir minuit. De 5Go à 130Go de 4G dès 5€ par mois, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Les offres RED intègrent toutes les communications illimitées aussi bien en France qu'en voyage en Europe et DOM. Vous pourrez en effet appeler et envoyer des SMS/MMS à votre guise dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'Union européenne quel que soit le forfait choisi.

Concernant les volumes Web autorisés avec ces abonnements de téléphones, ils sont compris entre 5 et 130Go en France et entre 6 et 15Go depuis l'Europe et les DOM. Pour ce qui est des tarifs, vous pourrez choisir parmi ces cinq promotions :

5€/ mois : 5Go en France, 6Go depuis l'Europe et les DOM

10€/mois : 40Go en France, 7Go utilisables depuis l'UE et les DOM

13€/mois : 70Go en France, 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

15€/mois : 100Go en France, 14Go utilisables depuis l'UE et les DOM

19€/mois : 130Go en France, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM (offre disponible en 5G à 24€ par mois)

En optant pour un forfait RED, vous restez libre de changer d'opérateur mobile à tout moment sans frais. Vous ne prenez donc aucun risque. Par ailleurs, le prix est valable sans condition de durée, vous ne subirez donc aucune hausse de tarif au bout de quelques mois.

Fin du RED DEAL avec un iPhone X reconditionné offert

L'opérateur RED by SFR propose un autre bon plan pour ceux ou celles qui désirent se procurer un Smartphone de la marque Apple sans rien débourser à la commande.

Jusqu'au 28 février, vous pouvez en effet obtenir gratuitement un iPhone X reconditionné d'une valeur de 299€. La condition pour bénéficier de cette offre est de souscrire au forfait RED à 20€ sur 24 mois. Ce forfait de téléphone illimité inclut 100Go en France et 15 Go de data depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE. De plus, les appels, SMS et MMS sont illimités aussi bien en France que depuis l'Europe et les DOM.