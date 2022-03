Les forfaits à moins de 5€ sur le réseau Bouygues Telecom

Vous voulez changer d'opérateur mobile pour un forfait pas cher sur le réseau Bouygues Telecom ? De nombreuses offres sont disponibles à moins de 5€ chez Bouygues Telecom et ses marques Auchan Telecom, Cdiscount Mobile et NRJ Mobile. Retrouvez dans cet article les meilleurs abonnements mobiles pour passer sur le réseau Bouygues Telecom à partir de seulement 2,99 € par mois !

Le mini forfait B&You de Bouygues Telecom à 5€

L'opérateur Bouygues Telecom propose une gamme de forfaits B&You sans engagement à prix canon dont un mini abonnement mobile à 5€. Cette offre mobile à seulement 4.99€ par mois et pas seulement la première année comprend les services suivants :

5Go de données mobiles en France et depuis l’Europe/DOM

Appels, SMS et MMS illimités en métropole

Depuis l'Europe et DOM : appels illimités vers France métropolitaine, Europe, DOM.

Pour profiter de cette promo, vous devez vous inscrire sur le site Bouygues Telecom avant le 3 mars inclus.

Deux forfaits illimités avec 20Go ou 30Go dès 2.99€ chez Auchan Telecom !

Deux super forfaits pas chers sont disponibles chez Auchan Telecom, Cette marquae appartenant à Bouygues Telecom vous permet d'obtenir un abonnement mobile sans engagement avec 20Go ou 30Go à partir de 2.99€ par mois. Le premier vous est offert au prix mini de 4,99 €/mois pendant 12 mois, puis à 9.99 €/mois tandis que le moins cher avec 30go est affiché à 2.99€ par mois durant 6 mois puis 12€.

En choisissant l'une de ces offres mobiles 4G, vous pourrez appeler et envoyer des SMS/MMS sans compter en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE. Pour les usages Web, vous pourrez profiter :

20Go en France et 7Go en Europe et DOM

30Go dans l'hexagone et 8Go en Europe et DOM

Ces deux promotions sont disponibles jusqu'au 8 mars inclus dans le cadre d'une nouvelle adhésion.

7Go 4G à 4,99 €/mois et pas que la 1ère année chez NRJ Mobile !

L'opérateur vitruel NRJ Mobile appartenant au groupe Bouygues Telecom Distribution vous permet de profiter d'un forfait illimité avec 7Go à seulement 4.99€ par mois. Le tout sans douche froide après quelques mois, puisque cette promo est valable sans condition de durée.

Avec cet abonnement de téléphone 4G, vous pourrez profiter de nombreux services en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne, tels que 7 Go de data ainsi que des appels, SMS et MMS illimités. Cette série limitée est disponible jusqu'au 8 mars inclus.

Deux offres mobiles à moins de 5€ chez Cdiscount Mobile

Vous pourrez aussi vous tourner vers l'opérateur Cdiscount Mobile pour votre forfait mobile à 5€ sur le réseau Bouygues Telecom. Jusqu'au 8 mars, ce MVNO commercialise deux offres avec 10Go et 70Go a respectivement 3.99€ et 4.99€ par mois. Le premier est en promotion pour une période de 12 mois puis repasse ensuite au tarif de 9.99€. Le second avec les 70Go est remisé de 8€ durant une période de 6 mois.

Si vous vous laissez convaincre par l'une de ces offres mobiles 4G, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS à volonté dans la métropole, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'UE.

En matière d'internet, vous pourrez consommer 10Go en France et 13Go en Europe et DOM ou encore 70Go de 4G en métropole et 9Go depuis l'Union Europénne et DOM.