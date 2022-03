Les grands jours de Bouygues Telecom : vos smartphones favoris à partir de 1€ !

Vous êtes team iPhone ou plutôt team Samsung ? Dans l’un ou l’autre des cas, s’offrir un smartphone haut de gamme de l’une de ces marques est un investissement relativement conséquent qu’on ne peut pas tous se permettre au comptant. Alors quand un opérateur offre la possibilité d’acheter l’un de ces petits bijoux en ne payant quasiment rien à l’achat, on saute tout de suite sur l’occasion !

Les Grands Jours de Bouygues Telecom : grosses remises et petits prix pour bonnes affaires !

Tous les jours se suivent et se ressemblent… Pas chez Bouygues Telecom ! Chez cet opérateur, ceux jusqu’au 27 mars 2022 (inclus), sont uniques. En effet, jusqu’à cette date, ce géant de la téléphonie propose une opération spéciale grâce à laquelle, quelques-uns des meilleurs smartphones haut de gamme du moment sont plus accessibles que jamais.

Pour cela, l’opérateur vous fait 4 cadeaux successifs :

Une grosse remise immédiate sur le prix d’achat standard du smartphone en associant votre smartphone au forfait mobile Bouygues Telecom indiqué ;

indiqué ; Une remise supplémentaire (jusqu’à 150 €) en utilisant un code promo lors de la validation de votre achat ;

Une facilité de paiement sur 24 mois.

Une offre de remboursement (jusqu’à 70 €) après l’achat en téléchargeant le coupon mis à disposition;

Au final, vous ne dépensez presque rien à l’achat de certains des modèles concernés par cette promo inédite.

Quels sont les smartphones concernés par cette promo ?

Les meilleures offres accessibles dans le cadre de cette promo concernent trois modèles que vous connaissez sans doute assez bien :

Le Samsung Galaxy S21 FE

La version Fan Edition du Galaxy S21 est le compromis idéal pour ceux qui souhaitent profiter des performances d’un S21 standard à petit prix. Hors promo, ce smartphone 5G (128 Go) est vendu à 759 € !

Mais pendant Les Grands Jours de Bouygues Telecom, il ne vous coûtera qu’1€ à l’achat, puis 6 €/mois pendant 24 mois.

Pour profiter de ces conditions de vente exceptionnelles, vous devez simplement souscrire au forfait Sensation 150 Go (29,99 €/mois pendant 12 mois, puis 48,99 €/mois) et utiliser le code promo GJ100 à l’achat. Un remboursement de 50 € sera effectué par la suite.

L’iPhone 13

Modèle standard de la dernière génération en date d’iPhone, l’iPhone 13 est une petite merveille technologique que s’arrachent les inconditionnels de la marque. Hors promo, il est vendu neuf à 899 € (avec 128 Go de stockage interne).

Pendant Les Grands Jours Bouygues Telecom, il est accessible à partir de seulement 129,90€ si on ajoute le bonus reprise de 70€ + 8 €/mois pendant 24 mois, grâce à la souscription au forfait Sensation 150 Go et le bonus r. Le code promo à utiliser est le même : GJ100. Notez que ce modèle bénéficie d’une offre de remboursement de 70€ !

L’iPhone 11 (reconditionné)

Malgré les récentes sorties des modèles des générations suivantes, l’iPhone 11 reste toujours d’actualité.

Dans le cadre de cette opération, Bouygues Telecom le propose en reconditionné pour seulement 1€ à l’achat, puis 8€/mois pendant 24 mois.

Attention ! Le forfait mobile à associer à ce smartphone est le forfait Sensation 90 Go et le code promo à utiliser est GJ50. 50 € vous seront remboursés après votre achat en suivant la procédure indiquée.

Des smartphones garantis et livrés rapidement

Chacun des smartphones vendus dans le cadre de cette opération bénéficie d’une garantie légale de conformité de 2 ans. De plus, certains modèles peuvent être récupérés en Click & Collect dans les 2 heures qui suivent la commande.

Précisons par ailleurs, que les forfaits Sensation concernés par cette promo sont commercialisés avec 24 mois d’engagement.

Rappelons enfin, que cette opération n’est valable que jusqu’au 13 mars (inclus), dans la limite des stocks disponibles.