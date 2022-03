Ouverture des précommandes pour la série Oppo Find X5 avec des offres très attractives

Il y a quelques semaines, Oppo annonçait la prochaine commercialisation de sa nouvelle série de smartphones Find X5 qui compte dans ses rangs le Find X5 (classique) et le Find X5 Pro. Aujourd’hui, c’est l’ouverture des précommandes, disponibles jusqu’au 23 mars. L’occasion de recevoir un pack d’accessoires pour tout achat d’un smartphone. En voici tous les détails.

Le nouveau smartphone Oppo Find X5 Pro, le modèle le plus haut de gamme est décliné en noir ou en blanc. Il sera disponible à partir du 24 mars pour un tarif de 1299,90 €. Mais à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 23 mars, pour tout achat d’un OPPO Find X5 Pro, recevez un pack composé d’écouteurs OPPO Enco X blancs, d’une OPPO Watch Free noire, d’une coque de protection Kevlar et d’un chargeur à induction AirVOOC 50W, le tout pour une valeur commerciale de 380 €.





Le smartphone Oppo Find X5 est aussi décliné en noir ou en blanc et sera disponible à partir du 24 mars pour un prix de 999 € mais dès aujourd’hui, vous pouvez le précommander. Ainsi, pour tout achat d’un OPPO Find X5, recevez un pack composé d’écouteurs OPPO Enco X noirs, d’une OPPO Watch Free noire et d’une coque Kevlar d’une valeur commerciale de 300 €.

Rappel des principales caractéristiques techniques des Oppo Find X5 et Find X5 Pro

Avec son design « futuriste » et ses capteurs photo qui sont comme moulés dans la coque en céramique, le Oppo Find X5 Pro profite d’une configuration photo de 50+50+13 mégapixels à l’arrière avec un zoom optique 2x. Il est équipé d’un écran AMOLED 10 bits de 6,7 pouces HDR10+ affichant une définition de 1440x3216 pixels à 120 Hz et profite d’une large connectivité : 5G, Wi-Fi 6, NFC et Bluetooth. Il est étanche avec un lecteur d’empreinte sous l’écran et embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh capable de se recharger à 80 watts en filaire, 50 watts sans fil et de proposer la charge inversée. Il est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go sans possibilité d’en rajouter.

Le Oppo Find X5 propose une configuration un peu moindre puisqu’il est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage non extensibles. Il embarque une batterie de 4800 mAh supportant, comme son grand frère, la charge à 80 watts en filaire et 50 watts sans fil, et la possibilité de charge inversée. Il dispose des mêmes capteurs que la version Pro mais avec un peu moins de fonctionnalités et propose un écran AMOLED de 6,5 pouces 1080x2400 pixels 120 Hz HDR10+ et la même connectivité que le Find X5 Pro.