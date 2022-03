Forfait mobile : Les énormes promotions RED by SFR et B&You expirent ce soir à minuit !

Si vous êtes passé à côté des offres promotionnelles sans engagement mises en avant par les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom, il n'est pas trop tard pour en profiter ! Encore disponibles jusqu'à ce soir, 23h59, vous pourrez apprécier les forfaits RED et B&You avec de 5Go à 200Go d'internet à prix cadeau sans condition de durée ! Venez les (re)découvrir dans cet article.

RED by SFR : le BIG RED est à l'honneur

Chez RED by SFR, trois forfaits RED sont proposés à l'occasion du BIG RED avec de 5Go à 200Go d'internet à maximum 12€ par mois !

Chacune de ces offres vous permettra de communiquer à votre convenance en France métropolitaine, dans les DOM et plus largement au sein de l'Union européenne. Depuis la Métropole, vous aurez également la possibilité d'appeler sans compter vers les numéros des DOM, excepté vers ceux de Mayotte. Si vous optez pour l'option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada" à 5€ par mois, vous pourrez aussi utiliser l'illimité pour vos appels, SMS et MMS émis depuis ces destinations, en plus des 20Go dédiés à votre connexion à l'étranger.

Aussi, avec ces trois forfaits pas chers, vous pourrez accéder gratuitement au service RED TV !

En termes d'offre mobile, la première est idéale pour les petits budgets et les petites consommations de data : 5Go d'internet en France ainsi que 6Go prévus pour rester connecté au sein de l'Union européenne - DOM inclus - pour la somme de 5€ par mois.

La seconde concerne le forfait RED 100Go à 10€ par mois. Vous pourrez alors apprécier les 100Go pour un usage en France ainsi que les 14Go pour une utilisation depuis l'UE et les DOM. La dernière n'est autre que le forfait RED 200Go, dont le tarif s'élève à 12€ par mois. 200Go en France métropolitaine, 17Go depuis l'UE et les DOM constituent ses garanties en termes de data.

Ces deux derniers forfaits vous ouvrent la possibilité de souscrire à l'option "vitesse 5G" en vous acquittant de 5€ supplémentaires chaque mois.

Bouygues Telecom : les séries spéciales du B&You Flash

Dans le cadre d'une exclusivité web - à savoir le B&You Flash - l'opérateur Bouygues Telecom met à disposition encore jusqu'à ce soir ses trois séries spéciales B&You en promotion.

Vous pourrez bénéficier de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble où que vous soyez en Europe - DOM et Métropole inclus - quelle que soit l'offre mobile B&You que vous choisirez. Veuillez néanmoins noter que les communications émises depuis la Métropole vers les DOM feront l'objet d'une facturation supplémentaire.

La première série spéciale coûte 4,99€ par mois et vous permet d'utiliser les 5Go du forfait partout en Europe.

La seconde est à 9,99€ par mois et vous offre 100Go pour surfer sur le net en France métropolitaine. 15Go sont prévus pour que vous puissiez vous connecter également lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM. Avec la troisième série spéciale B&You, vous disposerez de 200Go en France métropolitaine et pourrez profiter de 20Go (inclus) depuis l'Europe et les DOM. Il vous faudra, pour en bénéficier, vous acquitter de 11,99€ par mois.