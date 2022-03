Forfait mobile : Ne ratez pas ces 3 offres incroyables de 60Go à 210Go dès 4.90€ à VIE

Si vous êtes à l'affût d'un bon plan pour souscrire un nouveau forfait mobile, vous devriez trouver votre bonheur avec les nouvelles offres promotionnelles mises en ligne depuis hier par Syma Mobile. De 60Go à 210Go à prix cadeau sans condition de durée et sans engagement, nous vous les présentons en détail dans cet article.

Syma Mobile et sa gamme de forfaits mobiles

L'opérateur a lancé trois nouveaux abonnements de téléphone bénéficiant chacun d'un tarif préférentiel valable au-delà de la première année d'abonnement ! Disponibles jusqu'au mardi 15 mars prochain inclus, ces offres mobiles sont sans engagement, vous permettant de résilier l'un ou l'autre de votre abonnement sans aucuns frais à votre charge et dès que vous le souhaitez.

Quel que soit le forfait mobile que vous sélectionnerez, vous aurez l'opportunité de communiquer comme bon vous semble en France métropolitaine, dans les DOM et plus généralement en Europe, mais aussi depuis la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein ! Avec Syma Mobile, vous profitez également de l'illimité pour vos communications émises depuis la Métropole vers les numéros des DOM !

Si vous souhaitez agrémenter votre offre mobile selon vos besoins et envies du moment, l'opérateur met à disposition certaines options, payantes et résiliables d'un mois à l'autre. "Appels illimités", "International", "Réseau 5G" en sont quelques exemples.

Forfaits 60Go, 200Go et 210Go à moins de 15€

Idéal pour les petits budgets, vous pouvez profiter de l'offre Le cinq à 4,90€ par mois. Vous pourrez alors bénéficier de 60Go en France métropolitaine et apprécier les 4Go dédiés à votre usage internet depuis l'étranger*.

Si vous préférez disposer de plus de data, vous avez le choix entre deux offres : le forfait 200Go en 4G (option "réseau 5G" à 5€/mois) au prix de 9,90€ par mois et le forfait 210Go en 5G dont le tarif s'élève à 14,90€ par mois. L'une comme l'autre vous donne la possibilité de profiter gratuitement de l'option "appels internationaux".

Le premier forfait vous offrira 7Go inclus et utilisables depuis l'étranger*. Quant au deuxième, il vous permettra de bénéficier du double, soit de 14Go - également inclus.

*UE/DOM/Norvège/Islande/Liechtenstein